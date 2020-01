"X-Men: Mroczna Phoenix", "Aladyn", "Użyteczne" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "X-Men: Mroczna Phoenix", "Aladyn" czy też "Użyteczne".

Canal+

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(17 stycznia). Dwoje detektywów z Departamentu Q zostaje przydzielonych do rozwikłania makabrycznej sprawy trzech zmumifikowanych ciał. Komisarz Carl Mørck i jego asystent Assad wkrótce trafiają na trop, który prowadzi ich do okrytego złą sławą szpitala dla kobiet. Szpital w Sprogo jest znany z niechlubnych praktyk przymusowej sterylizacji kobiet i chociaż szpital ma ten rozdział już dawno za sobą, niektórzy twierdzą, że bestialskie praktyki wciąż są tam praktykowane. Carl i Assad ścigają się z czasem, aby rozwiązać zagadkę oraz zapobiec kolejnym morderstwom i napaściom.W sobotę premiera filmu(18 stycznia). Jean Grey jest jedną z pierwszych członkiń X-Men, jednak nigdy w pełni nie zdawała sobie sprawy z głębi i złożoności jej mocy. Podobnie jak jej mentor, siłą swojego umysłu Jean potrafi dokonać niesamowitych rzeczy. Jej siła jest jednak o wiele potężniejsza. Pewnego razu w trakcie misji kosmicznej Jean staje się ofiarą katastrofy, która ją prawie zabija. Dziewczyna cudem przeżywa, ale na Ziemię wraca już odmieniona. Zdarzenie, które miało miejsce wyzwala w Jean jej nieprawdopodobną moc, a co za tym idzie - jej mroczne alter ego. Jean Grey staje się od teraz Mroczną Phoenix, sprowadzającą zagrożenie na ludzi, których niegdyś uważała za najbliższą rodzinę.W niedzielę(19 stycznia). Kiedy Aladyn pozbył się z miasta złego wezyra, według chłopaka zapanowała tam nuda. Na dodatek wciąż nie zdecydował się na oświadczyny księżniczce. Codzienną monotonię burzy jednak wizyta Shaha Zamana, który najpierw wprosił się do pałacu, a następnie ogłosił, że przybył, aby podbić miasto i poślubić księżniczkę. Aladyn nie ma innego wyjścia, jak ucieczka. Chłopak postanawia opuścić miasto w konkretnym celu. Chce odnaleźć dżina i powrócić do pałacu, aby uratować miasto i odzyskać swoją kobietę.Niedzielną Megapremierą będzie film(19 stycznia). Aladyn (Mena Massoud) to pocieszny rozrabiaka, a jego domem są ulice miasta Agrabah. Księżniczka Dżasmina (Naomi Scott) jest natomiast córką Sułtana (Navid Negahban), która chciałaby poznać świat poza pałacowymi murami. Jej ojciec przeciwny jest jej marzeniom. Pewnego dnia Aladyn pomaga Dżasminie, gdy ta przebrana za prostą dziewczynę odwiedza targowisko, i z miejsca się w niej zakochuje. Chłopak zostaje przypadkowo zamieszany w spisek przygotowywany przez nadwornego czarnoksiężnika Dżafara (Nasim Pedrad), a w jego ręce trafia niezwykła lampa oliwna, w której mieszka Dżin (Will Smith)...W piątek na antenie Cinemax(17 stycznia). Detektyw Mike Hoolihan (Patricia Clarkson) ma do rozwiązania zagadkę tajemniczej śmierci znanej astrofizyczki Jennifer Rockwell (Mamie Gummer). Specjalizująca się w czarnych dziurach kobieta została zastrzelona w obserwatorium w Nowym Orleanie. Wszelkie ślady zbrodni zdają się prowadzić donikąd. Doświadczona policjantka jest w kropce, a im dłużej bada sprawę, tym więcej znajduje niewiadomych...Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(18 stycznia). Renos (Aris Servetalis) jest zawodowym kelnerem, który prowadzi proste i spokojne życie. Będący samotnikiem i doskonałym obserwatorem rzeczywistości mężczyzna nieświadomie zostaje uwikłany w tajemnicze zniknięcie swojego sąsiada Milana. Kiedy Renos poznaje dwójkę związanych z Milanem ludzi, "The Blond" (Yannis Stankoglou) i Tzina (Chiara Gensini), jego codzienność bardzo się komplikuje...Rozgrywający się we współczesnych Atenach obraz jest fascynującym studium osobowości i zarazem egzystencjalnym thrillerem przedstawiającym historię morderstwa opowiedzianą z punktu widzenia profesjonalnego kelnera. Scenariusz obrazu został oparty na prawdziwych wydarzeniach, które rozegrały się w Nowym Jorku pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(19 stycznia). Jay (Dev Patel) jest skrywający tajemnicę mężczyzną, który leci z Wielkiej Brytanii do Pakistanu, aby wziąć udział w przyjęciu weselnym. W Karaczi wynajmuje samochód i uzbrojony w taśmę klejącą oraz strzelbę rusza dalej, aby zrealizować swój plan porwania przyszłej panny młodej (Radhika Apte). Niespodziewanie kobieta nie stawia żadnego oporu, chcąc uciec przed niechcianym zaaranżowanym małżeństwem...Tryskający niesamowitymi kolorami i dźwiękami subkontynentu indyjskiego thriller zdobywcy BAFTY Michaela WinterbottomaNatomiast w Cinemax2(19 stycznia). Leyla (Basak Köklükaya) jest uznaną prawniczką, która jedzie nocnym pociągiem do odległego nadmorskiego miasteczka, aby wziąć udział w zjeździe klasowym z okazji 25 rocznicy ukończenia szkoły. Podczas swojej podróży poznaje 21-letnią Canan (Öykü Karayel), uczennicę szkoły pielęgniarskiej, która marzy o zostaniu aktorką. Canan ma też przed sobą niezwykle trudne zadanie: musi pomóc sparaliżowanemu przyjacielowi, Yavuzowi (Yigit Özsener), popełnić samobójstwo. Podczas podróży kobiety zaczyna łączyć niespodziewana i szczególna więź. W końcu Leyla postanawia towarzyszyć Cananowi w jej trudnej misji.Utalentowana Pelin Esmer pokazuje sylwetki dwóch intrygujących kobiet, które spotykają się w podróży. Każda z nich jest ciekawa osobowością i wymyka się schematom. Niebanalny scenariusz dramatu pozwala wtopić się w ich historię i perypetie.