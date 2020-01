"Kraina cudów", "Rocketman", "Men in Black: International" - luty w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

"Kraina cudów","Rocketman", "Brightburn: Syn ciemności" oraz "Men in Black: International" - to główne premiery filmowe lutego na antenie HBO. Nie zabraknie serialowych premier. Na antenie Cinemax m.in. "Człowiek, który wszystkich zaskoczył".

HBO HD

Cinemax

W w lutym 2020 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(2 lutego) - animacja o ośmioletniej dziewczynce, która za sprawą swojej wyobraźni przenosi się do ukrytego w lesie niezwykłego wesołego miasteczka(9 lutego) - opowieść o wczesnych latach życia Eltona Johna, ikony popkultury i jednej z największych osobowości XX wieku. Reżyseria Dexter Fletcher(16 lutego) - horror z elementami kina science fiction o tajemniczym przybyszu z kosmosu, który sieje na Ziemi spustoszenie(23 lutego) - agenci MIB wracają, aby po raz kolejny uratować świat przed śmiertelnym zagrożeniem z kosmosu. Chris Hemsworth oraz Tessa Thompson w rolach głównychPozostałe premiery miesiąca to m.in.:(6 lutego) - dwoje zafascynowanych sobą ambitnych szefów kuchni staje do walki w programie telewizyjnym,(13 lutego) - oryginalna adaptacja największego dzieła Szekspira w wykonaniu tancerzy brytyjskiego The Royal Ballet,(27 lutego) - błyskotliwa Hailey Dean powraca, aby rozwiązać kolejną tajemniczą sprawę morderstwa; oraz(29 lutego) - grupa przyjaciół, regularnie spotykająca się na wspólne gry, usiłuje rozwiązać tajemnicę morderstwa. Rachel McAdams w jednej z głównych rólSerialowe nowości miesiąca w HBO:(od 9 lutego w HBO3) - jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny (premiera pierwszego odcinka 9 lutego, kolejne w niedziele, HBO3)(od 6 lutego) - serial dokumentalny HBO przedstawiający historię byłego policjanta, który przez lata czuwał nad prawidłowością organizowanej przez McDonald's loterii, z której potajemnie wykradł miliony dolarówW lutym 2020 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Hotel Mumbaj" (2 lutego), "A może Adolf?" (3 lutego), "Najlepsi wrogowie" (9 lutego), "Dwie godziny od Paryża" (10 lutego), "Gość" (14 lutego), "Oszuści" (14 lutego), "Peel" (16 lutego), Ostatni Serb w Chorwacji" (23 lutego), "Na antenie Cinemax dodatkowo(od 1 lutego) - trzeci sezon serialu przedstawiającego perypetie płatnego zabójcy, który zostaje producentem w Hollywood.Z koleipokaże takie premiery jak: "Geneza" (1 lutego), "Tazzeka" (2 lutego), "Rafaël" (8 lutego), "Dzień po moim odejściu" (9 lutego), "Klasa pracująca" (15 lutego), "Klub Literatury Pięknej" (16 lutego), "Bułgarska róża" (22 lutego), "Człowiek, który wszystkich zaskoczył" (23 lutego), "Wyścig" (29 lutego).