Adam Strycharczuk nowym jurorem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Łukasz Szewczyk

Zmiany w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Adam Strycharczuk / Fot. M. Zawada

Od marca 2019 roku na antenie Polsatu 13. edycja popularnego muzycznego show, w którym gwiazdy przeobrażają się w ikony polskiej i światowej muzyki, czyli "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nie zobaczymy w nim niestety Pawła Królikowskiego, który przebywa w szpitalu.- mówi Dyrektor Programowa stacji Nina Terentiew.W nadchodzącej serii Pawła Królikowskiego zastąpi zwycięzca 12. edycji show - youtuber, twórca kanału "Na Pełnej", parodysta i wokalista Adam Strycharczuk. Adam stał się jednym z największych odkryć w historii programu. Z odcinka na odcinek coraz mocniej ujawniał swój talent, by w finale wcieleniem w Violettę Villas i wykonaniem "Listu do matki" wzruszyć jurorów do łez. Nagrodę w postaci 100 tysięcy złotych przekazał Lenie Szczepańskiej podopiecznej Fundacji Zdążyć z Pomocą, która cierpi na chorobę kociego krzyku.