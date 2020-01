Tydzień z ligą angielską w Canal+ Sport. Derby Londynu

Łukasz Szewczyk

Po emocjonujących spotkaniach i golach w ostatnich minutach gry weekendowej kolejki, piłkarze na Wyspach wracają we wtorek na boiska. Najciekawiej zapowiadają się derby Londynu, w których Chelsea podejmie Arsenal.

Plan transmisji Premier League:

Wtorkowe spotkanie będzie 200. meczem londyńskich drużyn we wszystkich rozgrywkach. W ostatnich derbach Londynu, rozegranych pod koniec grudnia na Emirates Stadium, zwyciężyli podopieczni Franka Lamparda, ogrywając rywala 2:1 po golach strzelonych w ostatnich 10 minutach. Wówczas jedynego gola dla Kanonierów strzelił Pierre-Emerick Aubameyang, którego tym razem zabraknie na murawie Stamford Bridge z powodu zawieszenia za brutalny faul w meczu przeciwko Crystal Palace.Mikel Arteta będzie musiał poradzić sobie bez swojego najlepszego strzelca, za to Tammy Abraham, po raz kolejny będzie miał okazję trafić do siatki rywala zza miedzy i tym samym zrównać się z Aubemayangiem w klasyfikacji strzelców Premier League. Początek transmisji meczu Chelsea - Arsenal o godzinie 21:10 w Canal+ Sport.W środę Manchester United podejmie Burnley, które w ostatnim spotkaniu zwyciężyło z wyżej notowanym Leicester, trafiając dwa razy do bramki Schmeichela. Czerwone Diabły po przegranym hicie z "The Reds" nie zamierzają poddać się bez walki, nie mają jednak łatwego zadania, ponieważ na Old Trafford zabraknie Marcusa Rashforda. Napastnik wciąż boryka się z kontuzją pleców, która okazała się poważna i może wykluczyć zawodnika nawet do końca sezonu.24. kolejkę zakończy spotkanie lidera z szóstym zespołem tabeli. "Wilki" kolejny sezon z rzędu zaskakują dobrą dyspozycją, urywając punkty nie tylko tym słabszym, ale też silniejszym drużynom i walczą o miejsce gwarantujące udział w Lidze Europy. Zawodnicy Jurgena Kloppa podejdą z szacunkiem do rywala, jednak nie ma wątpliwości, że są faworytami spotkania na Molineux Stadium. Wolverhampton - Liverpool w czwartek od 20:55 w Canal+ Sport 2.Wtorek, 21 stycznia• godz. 20.25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• godz. 21.10 Premier League:(Canal+ Sport)Środa, 22 stycznia• godz. 20.25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• godz. 21.10 Premier League:(Canal+ Sport)Czwartek, 23 stycznia• godz. 20.55 Premier League:(Canal+ Sport 2)