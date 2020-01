Gametoon HD zwiększa zasięg w UPC Polska, Kino Polska Muzyka w Netii

Łukasz Szewczyk

Grupa Kino Polska TV ponownie zwiększyła zasięg techniczny swoich kanałów.

- mówi Bogusław Kisielewski, prezes Kino Polska TV SA.Kanał e-sportowy, będący dotąd częścią pakietu Max, na stałe dołączył również do pakietu Select w ofercie UPC Polska, dzięki czemu dociera już do ponad 2 mln gospodarstw domowych w kraju. Gametoon HD w ofercie UPC Polska jest dostępny na pozycjach nr 520 i 73 (dekoder Horizon) oraz 574 i 73 (Mediabox).Gametoon HD poszerzył swój zasięg techniczny już drugi raz w 2020 roku - na początku stycznia 2020 rok kanał dołączył do pakietu Optymalnego z oferty Telewizji Orange.Z koleitrafił do najszerszego pakietu Netii - Na Start, co zwiększyło zasięg kanału do ponad 9,3 mln gospodarstw domowych w Polsce. Kanał Kino Polska Muzyka w ofercie Netii dostępny jest na pozycji numer 240.