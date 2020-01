Pakiet Biznes TV dla pubów, restauracji i lokali usługowych w UPC Biznes

Łukasz Szewczyk

Sieć UPC Polska w ramach swojej biznesowej oferty przygotował pakiety dla pubów, restauracji i lokali usługowych.

Pakiet Biznes TV stworzony został z myślą o właścicielach lokali gastronomicznych lub usługowych, którzy chcą zapewnić swoim klientom telewizyjną rozrywkę. Oferuje dostęp do 30 kanałów o zróżnicowanej tematyce wraz z prawami do publicznego odtwarzania.W ramach pakietu dostępne są kanały sportowe (m.in. Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD i SportKlub HD), muzyczne (m.in. 4Fun.TV, MTV Polska HD, STARS.TV HD), dla dzieci (TOP KIDS HD) i wielu innych kanałów o zróżnicowanej tematyce.Pakiet Biznes TV można dodatkowo rozszerzyć o kanały premium Eleven Sports zapewniające dostęp do spotkań najlepszych piłkarskich lig świata: LaLiga Santander, Bundesligi, Serie A TIM, a także prestiżowych wyścigów Formula 1 czy żużlowych wyścigów Ekstraligi.Cena pakietów od 50 złotych netto.