National Geographic pokaże nominowany do Oscara "The Cave: szpital w ogniu". Emisja bez reklam (wideo)

Łukasz Szewczyk

Okrzyknięty jednym z najlepszych filmów roku przez recenzentów "The New York Times", "Los Angeles Times" i "The Washington Post" dokument, który zdobył w 2020 roku nominację do Nagrody Akademii Filmowej za najlepszy film dokumentalny, będzie dostępny dla polskich telewidzów już tydzień po rozdaniu Oscarów

Reżyserem dokumentu "The Cave: szpital w ogniu" jest dwukrotnie nominowany do Nagrody Akademii Filmowej reżyser Feras Fayyad ("Ostatni w Aleppo"). Jego najnowsza produkcja jest przejmującym studium kobiecej odwagi, wytrwałości i solidarności. Tytułowa jaskinia (The Cave) to nazwa nadana przez okolicznych mieszkańców podziemnemu szpitalowi w Ghucie, w którym ludność cywilna z ogarniętej wojną Syrii znajduje nadzieję i bezpieczne schronienie. Kierująca nim lekarz pediatra dr Amani Ballour oraz jej współpracownice Samaher i dr Alaa pracują ramię w ramię z mężczyznami, ratując ludzkie życie. Nie byłoby to możliwe w opresyjnej, patriarchalnej kulturze, jaką syryjski reżim narzucił na powierzchni ziemi.Ekipa filmowa towarzyszyła kobietom podczas codziennych nalotów, zmagań z chronicznym brakiem podstawowego zaopatrzenia i ryzykiem kolejnego chemicznego ataku, podobnego do tego, który miał miejsce w Ghucie w 2013 roku. Efektem ich pracy jest przejmujący obraz wojny w Syrii i jej kilku bohaterek.- powiedział reżyser Feras Fayyad.- podkreśla Carolyn Bernstein, wiceprezes i dyrektor ds. opracowania i produkcji programów fabularnych i dokumentalnych National GeographicFilm rozbudza na całym świecie liczne dyskusje. W chwili obecnej ponad 6 tys. ludzi wyraziło już swoje poparcie dla inicjatywy #StandWithDrAmani i zobaczyło dokument podczas około stu projekcji zorganizowanych w szkołach, bibliotekach i ośrodkach kultury w przeszło 60 miastach. Dostępne są także wytyczne ułatwiające moderowanie dyskusji po pokazie filmu i dodatkowe materiały, które pomogą organizatorom spotkań zainicjować dialog z ludźmi poruszonymi historią dr Amani.Dokument "The Cave: szpital w ogniu" miał swoją światową prapremierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, na którym zdobył przyznawaną przez publiczność nagrodę Grolscha. Był pokazywany na ponad 30 festiwalach filmowych na całym świecie, w tym m.in. na Londyńskim Festiwalu Filmowym BFI, Festiwalu Filmowym Mill Valley, Festiwalu Filmowym Savannah oraz Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie. Dokument został wyróżniony wieloma branżowymi nagrodami, w tym nagrodą Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmów Dokumentalnych za najlepszy scenariusz, nagrodą Cinema Eye za wybitne osiągnięcia w dziedzinie produkcji, otrzymał nominację do nagród Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych i nagrody Golden Reel Stowarzyszenia Montażystów Dźwięku.Film został wyprodukowany przez prowadzoną wyłącznie przez kobiety spółkę Danish Documentary Films. Kirstine Barfod i Sigrid Dyekjær pełnią obowiązki producentek, a Eva Mulvad, Pernille Rose Grønkjær i Mikala Krogh producentek wykonawczych. Producentami wykonawczymi ze strony National Geographic Documentary Films są Carolyn Bernstein i Ryan Harrington. Matt Renner byl odpowiedzialny za produkcję ze strony kanału National Geographic.Premiera dokumentu "The Cave: szpital w ogniu" w niedzielę - 16 lutego 2020 roku o godz. 21:00 na kanale National Geographic. Emisja bez reklam.