28 sezon "Top Gear" od lutego na kanale BBC Brit. Co w pierwszym odcinku?

Łukasz Szewczyk

W lutym polska premiera najnowszego sezonu kultowego programu motoryzacyjnego "Top Gear".

28 sezon " Top Gear" w BBC Brit / Fot.. BBC

Świeżo po sukcesie pierwszej wspólnie prowadzonej serii ekipa prezenterów w składzie: Paddy McGuiness, Freddie Flintoff i Chris Harris po raz kolejny zabiera widzów w szaloną podróż po globie. Panowie jak zwykle planują dobrze się bawić, wygłupiać, a przede wszystkim spełniać motoryzacyjne marzenia. Widzowie mogą się spodziewać zapierającego dech w piersiach skoku na bungee w samochodzie, epickiego wyścigu między myśliwcem a najnowszym hipersamochodem McLarena, spektakularnej wycieczki do Peru oraz Paddy'ego przebranego za T-Rexa. W programie oczywiście najlepsze na świecie samochody, zwariowane wyprawy, znani goście oraz spora dawka dobrego humoru. W 2019 roku stworzyli najwyższej klasy motoryzacyjny show i naprawdę wysoko podnieśli sobie poprzeczkę. Czy w 2020 uda im się przebić własny sukces?W pierwszym odcinku Chris, Paddy i Fred postanawiają sprawdzić, czy za 600 funtów, czyli średnią cenę wakacji all inclusive, można kupić używany kabriolet, który zapewni lepszą opaleniznę niż tydzień spędzony w jednym ze śródziemnomorskich kurortów. Żeby to sprawdzić Chris kupuje Mercedesa SLK, Paddy starego Forda Escorta a Fred Chryslera LeBarona i tymi wspaniałymi autami ruszają w wyjątkową podróż z Bognor Regis do Essex. W dalszej części zobaczymy test wartego 40 tys. funtów samochodu Ariel Atom 4, który przyspiesza do 96 km/h w 2,8 sekundy oraz niecodzienny skok na bungee w wykonaniu Freddiego Flintoffa, dzięki któremu udowodnimy, że kabriolet Rover Metro jest w stanie rozwinąć taką prędkość nawet w 2,7 sekundy, o ile tylko jest zrzucony z wystarczająco wysokiej zapory wodnej.