Ultraliga Mistrzostwa Polski. Startuje nowy sezon, transmisje w Polsat Games

Ultraliga, flagowy projekt Polsat Games, oficjalna liga regionalna League of Legends startuje z trzecim sezonem rozgrywek.

Ultraliga w Polsat Games / Fot. Polsat Games

Nadchodzący sezon Ultraligi będzie czwartą edycją rodzimych rozgrywek, które wchodzą w skład 14 lig regionalnych oficjalnie współpracujących z Riot Games, właścicielem gry League of Legends., nagrody pieniężne z puli 100 000 zł i miejsce w międzynarodowym turnieju EU Masters.na platformach IPLA, Twitch.tv i YouTube.Wśród uczestników kolejnej edycji Ultraligi znajdziemy zwycięzców poprzedniego sezonu, devils.one, a także doskonale znane przez telewidzów i internautów śledzących ubiegłe rozgrywki - Illuminar Gaming, piratesports i PRIDE. Do uczestników dołączy zespół powstały w wyniku kooperacji Rogue oraz Ago - AGO ROGUE. Nowymi drużynami będą Diablo Chairs oraz znana z portugalskich rozgrywek organizacja K1ck Neosurf.Format rozgrywek nie ulegnie zmianie, ponownie zobaczymy znany z poprzedniej edycji system ligowy. W ubiegłym sezonie wyjątkowym wydarzeniem było pojawienie się na scenie gwiazd rodzimego show-biznesu. Na czas fazy playoff w rolę hosta wcielił się Maciej Dowbor, a podczas finałowych spotkań dołączył do niego Krzysztof Ibisz, który wystąpił także jako zakulisowy reporter. Materiały z ich udziałem w serwisie YouTube wygenerowały ponad 130 000 wyświetleń, a w szczytowym momencie finały sezonu 2. oglądało łącznie ponad 40 000 osób. Poprzednie edycje Ultraligi w samym Internecie wyświetlono ponad 4 500 000 razy.Studio w trakcie rozgrywek poprowadzą Dawid "Azonh" Letachowicz oraz eksperci i komentatorzy: Tomasz "TheFakeOne" Milaniuk, Michał "Avahir" Kudliński, Mikołaj "Silv4n" Sinacki, Tomasz "Magvayer" Filipiuk oraz Michał "Myha" Francuz.- twierdzi Tomasz Milaniuk. - P- dodaje.Ultraliga to flagowa produkcja Polsat Games. Do tej pory stacja wyemitowała ponad 350 godzin esportowych rozgrywek na żywo. Każda transmisja zawiera segmenty publicystyczne oraz specjalistyczną analizę. Za produkcję Ultraligi odpowiada firma Frenzy.