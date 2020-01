Adrian Zandberg na okładce lutowego magazynu Logo

Łukasz Szewczyk

Klęska, która determinuje sukces; sposoby na udane walentynki czy kulisy seksbiznesu, o tym m.in. będzie można przeczytać w lutowym wydaniu miesięcznika "Logo", dostępnym również z prezentem - żelem do twarzy.

Logo - numer 2/2019

- mówi Adrian Zandberg w rozmowie z Łukasza Figielskiego i Wojciecha Zahaczewskiego. Jest to pierwszy lifestylowy wywiad ze współzałożycielem partii Razem.- mówił James Dyson w wywiadzie dla "Fast Company". O tym, że porażka jest nieodłącznym elementem sukcesu pisze Wojciech Brzeziński.Tematem miesiąca najnowszego numeru jest seksbiznes. Redakcja "Logo" zapytała o współczesne kulisy tej branży - szefa lokalu ze striptizem, właściciela klubu dla swingersów, operatora seksesemesów, producenta porno VR, ekspedientkę sex-shopu oraz pana do towarzystwa.W lutowym wydaniu magazynu Logo znajduje się również trzeci już próbny arkusz egzaminacyjny przygotowujący do drugiej edycji projektu "Matura z wiedzy o zegarkach", który Logo współorganizuje z portalem "Zegarki i Pasja". Od grudnia 2019 czytelnicy miesięcznika mogą rozwiązywać próbne testy, a na portalu "Zegarki i Pasja" znaleźć specjalną sekcję z materiałami edukacyjnymi, które pozwolą im przygotować się do egzaminu. Za najlepiej napisaną maturę z wiedzy o zegarkach przewidywane są nagrody.Dodatkowo w numerze m.in.: wielki test gier planszowych, czyli w jakie planszówki warto grać zdaniem redaktorów "Logo"; 24 oryginalne pomysły na spędzenie walentynek z ukochaną osobą; porady jak chronić swoje dane w internecie; quiz z wiedzy o Oskarach i męskiej modzie czy powody dla których warto spróbować wspinaczki lodowej.Lutowe "Logo" ukaże się na rynku 24 stycznia br. w cenie 11,99 zł. Numer dostępny będzie również z prezentem - żelem do twarzy marki Duetus i będzie kosztować 11,98 zł.Najnowszy numer miesięcznika będzie promowany w radiu (radiostacje Grupy Radiowej Agora), internecie (Gazeta.pl), kinach sieci Helios oraz mediach społecznościach. Działania reklamowe przygotował dział marketingu czasopism Agory.