"Szansa na sukces. Eurowizja 2020" od lutego w TVP2. W jury Szpak, Celo i Gromee

Łukasz Szewczyk

Na antenę telewizyjnej Dwójki powraca nowa edycja programu "Szansa na sukces", tym razem specjalnej edycji, która wyłoni reprezentanta Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji 2020.

Michał Szpak, Cel i Gromee - jury "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" / Fot. TVP

Po historycznym zwycięstwie Viki Gabor w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2019, która została reprezentantką Polski po wygraniu programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019", przyszedł czas na podobną szansę dla dorosłego wokalisty."Szansa na sukces. Eurowizja 2020" to okazja dla wykonawców pragnących spełnić swoje marzenie o występie w prestiżowym Konkursie Piosenki Eurowizji, który w tym roku odbędzie się w Rotterdamie. W trzech specjalnych odcinkach programu do rywalizacji o tytuł reprezentanta Polski staną uczestnicy wyłonieni w internetowym castingu.W każdym odcinku "Szansy na sukces. Eurowizja 2020" wystąpi siedem osób, a ich występy oceni jury w składzie: Cleo, Michał Szpak i Gromee. Wokaliści zaśpiewają wielkie hity: w pierwszym odcinku utwory z repertuaru grupy "ABBA", w drugim - największe przeboje Eurowizji, a w trzecim - piosenki kultowego zespołu "The Beatles". Nagrodą odcinka będzie awans do Finału, w którym o tym, kto zostanie reprezentantem Polski zadecydują widzowie w głosowaniu SMS oraz jurorzy.Podczas finału na żywo każdy z trzech laureatów odcinków specjalnych zaprezentuje po dwa utwory - jednym z nich będzie piosenka eurowizyjna, którą zwycięzca programu zaśpiewa w Konkursie Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie.65. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 12, 14 i 16 maja 2020 roku w Rotterdamie.