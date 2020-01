Najtrudniejszy zjazd świata i biathlonowe emocje - narciarski weekend w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

Legendarny zjazd w Kitzbuehel oraz rywalizacja biathlonistek i biathlonistów w Pokljuce stanowią obok skoków narciarskich w Zakopanem trzon zimowej oferty Eurosportu i Eurosport Playera w nadchodzących dniach.

Plan transmisji w Eurosporcie i Eurosport Playerze:

Przed widzami Eurosportu kolejny weekend wielkich emocji, związanych ze sportami zimowymi. Oprócz kwalifikacji i konkursów skoków narciarskich w Zakopanem , stacja pokaże rywalizację biathlonistek i biathlonistów w Pokljuce, a także zawody alpejskiego Pucharu Świata w Kitzbuehel. Na najtrudniejszej i jeden z najsłynniejszych tras świata alpejczycy wystartują w supergigancie, zjeździe i slalomie. Po ubiegłotygodniowych zawodach w Wengen, Kitzbuehel to kolejna pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów narciarstwa alpejskiego.Kibice biathlonu nie mogą z kolei przegapić startów polskich zawodniczek i zawodników w Pokljuce, które od czwartku do niedzieli codziennie transmitować będą Eurosport 1, Eurosport 2 i Eurosport Player. Największe nadzieje możemy wiązać ze startami Moniki Hojnisz-Staręgi i Kamili Żuk, które po zawodach w Ruhpolding zajmują odpowiednio 19. i 22. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Bardzo ciekawie zapowiadają się także zawody mężczyzn, w których ponownie zobaczymy Johannesa Boe. Norweg opuścił kilka startów z powodu narodzin dziecka, ale w Słowenii wraca do rywalizacji i będzie gonił Martina Fourcade'a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Zawody w Pokljuce będą ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającymi się 13 lutego mistrzostwami świata w Anterselwie.Czwartek (23 stycznia):• godz.14:00: biathlon, bieg indywidualny mężczyzn, Pokljuka (Eurosport 2)Piątek (24 stycznia):• godz. 11:20: narciarstwo alpejskie, supergigant mężczyzn, Kitzbuehel (Eurosport 2)• godz. 14:00: biathlon, bieg indywidualny kobiet, Pokljuka (Eurosport 2)• godz. 17:00: skoki narciarskie, kwalifikacje, Zakopane (Eurosport 1)Sobota (25 stycznia):• godz. 11:25, narciarstwo alpejskie, zjazd mężczyzn, Kitzbuehel• godz. 13:00, biathlon, supermikst, Pokljuka (Eurosport 1)• godz. 13:55, kombinacja norweska, zawody drużynowe, bieg 4x5 km, Oberstdorf (Eurosport 1)• godz. 15:30, skoki narciarskie, konkurs drużynowy, Zakopane (Eurosport 1)Niedziela (26 stycznia):• godz. 10:30, narciarstwo alpejskie, slalom mężczyzn, 1. przejazd, Kitzbuehel (Eurosport 2)• godz. 12:15, biathlon, bieg masowy mężczyzn, Pokljuka (Eurosport 2)• godz. 13:00, narciarstwo alpejskie, slalom mężczyzn, 2. przejazd, Kitzbuehel (Eurosport 2)• godz. 15:00, biathlon, bieg masowy kobiet, Pokljuka (Eurosport 1)• godz.15:45, skoki narciarskie, konkurs indywidualny, Zakopane (Eurosport 1)