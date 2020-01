"Kanapowcy" walczą o powrót do formy. Polska wersja "Real men" wiosną w TTV

Łukasz Szewczyk

Pięciu najodważniejszych zdecydowało się na udział w polskiej wersji "Real men", w której pod opieką trenera spróbują zmienić swój styl życia. Na początku marca 2020 roku stacja TTV pokaże "Kanapowców", czyli program, w którym uczestnicy zostaną poddani intensywnym treningom, które przygotują ich do podjęcia prawdopodobnie największego wysiłku w życiu.

"Kanapowcy" w TTV

Bohaterowie nowego reality telewizji TTV nie czują się komfortowo ze swoim ciałem, a wyjście na basen z dziećmi, czy rozebranie się przed partnerką stało się wręcz paraliżujące. To powoduje, że niezdrowy tryb życia jest również problemem ich bliskich. Kamery programu śledzić będą codzienność każdego z mężczyzn. Na ile silna okaże się ich motywacja do osiągnięcia celu, żeby oprócz prywatności stracić też te nadprogramowe kilogramy?- komentuje Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV. -- dodaje Kazen.Dotychczasowi miłośnicy piwa, chipsów i niezdrowego tłuszczu na zmianę swoich nawyków będą mieli aż pięć miesięcy. Ile osiągną, zależy od nich samych. Wsparcie i motywacja trenera, ścisła dieta, ćwiczenia oraz opieka lekarska - tyle gwarantuje im udział w programie, z którego w każdym momencie mogą się wycofać. Czy to wystarczy, by wyznaczony cel osiągnąć? Testem ich zmiany będzie udział w Runmageddonie, do którego trenować będą pod okiem profesjonalisty, Krzysztofa Ferenca. To osoba, która mobilizuje i doradza, jednak ostateczną decyzję pozostawia zawsze "Kanapowcom".Format został laureatem nagrody Copenhagen TV Festival Awards 2015 w kategorii Best New Format. Reality-show (oryg. tytuł "Real Men") zostało już pokazane w 14 krajach, m.in. w Niemczech, Estonii, Łotwie, Holandii oraz Szwecji.