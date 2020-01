Filmowe Walentynki na antenie TNT

Łukasz Szewczyk

W Walentynki TNT proponuje swoim widzom cykl "Zakochane TNT", a w nim 9 zróżnicowanych produkcji, wśród których znajdą się nie tylko klasyczne komedie romantyczne, ale także mało oczywiste gatunki ukazujące uczucia w zaskakujący sposób.

Bardzo długi tydzień / Fot. materiały prasowe

Walentynki rozpoczną się bardzo nietuzinkowo. Filmowy cykl otworzy(14 lutego, godz. 6.55) - oryginalna satyra polityczna przedstawiająca historię prostolinijnej kelnerki Alice Eckle (Jessica Biel). Alice w niefortunny sposób rani się gwoździem w głowę, co sprawia, że jej zachowanie staje się bardzo kontrowersyjne. Gdy lekarze w rodzinnym miasteczku odmawiają jej leczenia, udaje się do Waszyngtonu. Tam spotyka młodego kongresmena (Jake Gyllenhaal). Co wyniknie z tej nietypowej znajomości?Kolejna romantyczna propozycja to(godz. 8.55). Bohaterami produkcji jest niezwykle zgrane rodzeństwo: Sam (Tom Cavanagh) i Gray (Heather Graham). Ich szczęśliwe życie w stylowym lofcie zaczyna się komplikować, kiedy oboje zakochują się w tej samej kobiecie. Gray stara się pogodzić ze swoją powoli odkrywaną orientacją seksualną, tymczasem Sam próbuje poradzić sobie z uczuciem zazdrości.Z kolei(godz. 10.55) przedstawia przygody dwóch niezwykle skutecznych oszustek - matki i córki, które trudnią się wyłudzaniem pieniędzy od bogatych mężczyzn. Page oraz Maxine Conners (Jennifer Love Hewitt, Sigourney Weaver) są przekonane, że znalazły idealny sposób na wysokie zarobki. Kolejne oszustwa przyniosłyby zapewne fortunę, gdyby nie fakt, że jedna z nich zakochuje się na zabój w przystojnym barmanie (Jason Lee).Wczesne popołudnie w TNT upłynie na seansie filmu(godz. 13.30). Jego bohaterem jest Conrad Valmont (Jason Bateman), który żyje na koszt swoich bogatych rodziców. Po ich niespodziewanym rozwodzie zostaje wydziedziczony. Pod swój dach przygarnia go stary przyjaciel Dylan (Billy Crudup). Chłopak z pewnością nie spodziewa się, że bankrut będzie próbował zdobyć serce jego dziewczyny Beatrice (Olivia Wilde).Głębokie uczucie zaskoczy także piosenkarkę Joan Spruance (Ellen Barkin). Pewnego dnia mieszkanie bohaterki(godz. 15.15) zostaje splądrowane. Kobieta wyprowadza się do domu swojej siostry Andy (Beverly D'Angelo). Niestety wokalistka i tam nie czuje się bezpiecznie, gdyż jest nękana przez niemile widzianych gości. Piosenkarka postanawia zatrudnić Harry'ego Blissa (Jack Nicholson), właściciela agencji prowadzącej szkolenia psów obronnych. Czy stanie się dla niej kimś znacznie więcej, niż ochroniarzem?Miłość czasami całkowicie wywraca życie do góry nogami. Lawrence Wetherhold (Dennis Quaid) jest mizantropijnym i znudzonym swoją pracą profesorem w Carnegie Mellon oraz samotnym i nie najlepszym ojcem dla dwójki dzieci. Niespodziewanie spotyka swoją byłą studentkę (Sarah Jessica Parker) i zakochuje się w niej bez pamięci. Pod jej wpływem Lawrence chce naprawić relacje ze swymi dorosłymi dziećmi (Ellen Page i Ashton Holmes). Budowaniu głębokiej więzi nie sprzyja jednak fakt, że w życiu bohaterów(godz. 17.15) pojawia się adoptowany brat mężczyzny (Thomas Haden Church).Tytułowa(godz. 19.05) pracuje w małym, nowojorskim wydawnictwie, gdzie poznaje literackiego geniusza - pięćdziesięcioletniego Archie'ego Knoxa (Alec Baldwin). Wkrótce rodzi się między nimi uczucie. Brett (Sarah Michelle Gellar) zaczyna poznawać przeszłość swojego wybranka. Największym wyzwaniem okaże się jednak dla niej album ze zdjęciami byłych dziewczyn jej ukochanego.Wieczorem TNT zaprasza na film, który jest dziś klasyką gatunku.(godz. 21.00) to pełne rozmachu widowisko wyreżyserowane przez Anthony'ego Minghellę na podstawie bestsellerowej powieści Michaela Ondaatje. Film przedstawia historię ciężko poparzonego pilota (Ralph Fiennes) cierpiącego na amnezję. Opiekuje się nim kanadyjska pielęgniarka, Hana (Juliette Binoche). Razem próbują przywrócić mężczyźnie pamięć i odkryć, jak skończyła się historia miłości jego życia.Walentynki zakończą się znaną produkcją, która po dziś dzień ma swoich wiernych fanów.(godz. 0.25) to angielska komedia romantyczna z 1994 r. Charles (w tej roli Hugh Grant) to wolny strzelec, który zdecydowanie nie zamierza się ustatkować. Jego perspektywa zmienia się, gdy mężczyzna na ślubie swojego przyjaciela poznaje piękną i błyskotliwą Amerykankę, Carrie (Andie MacDowell). Wkrótce bohater dowiaduje się, że kobieta właśnie się zaręczyła.