2020 rokiem Zbigniewa Wodeckiego w Kino Polska Muzyka

Łukasz Szewczyk

Kino Polska Muzyka ogłosiła 2020 rokiem Zbigniewa Wodeckiego. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego, premierowe na antenie stacji utwory artysty, wreszcie wyjątkowy koncert 1976. A Space Odyssey - to tylko niektóre z atrakcji kanału planowanych na 2020 rok.

Zbigniew Wodecki / Fot. TVN

To właśnie w tym roku przypada 70. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego. Z tej okazji przez cały rok Kino Polska Muzyka będzie przypominać największe przeboje artysty i pokaże premierowe na antenie stacji utwory. Rok Wodeckiego w Kino Polska Muzyka rozpocznie wyjątkowy koncert 1976. A Space Odyssey z udziałem Mitch & Mitch Orchestra and Choir, stanowiący muzyczną podróż w czasie do 1976 roku. Koncert zarejestrowano w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w 2014 roku. Wspólny projekt Wodeckiego i muzyków Mitch & Mitch otrzymał liczne nagrody, w tym dwa muzyczne Fryderyki. Premiera w Kino Polska Muzyka w sobotę (25 stycznia) o godz. 22:00.- mówi Marzena Mikłaszewicz, dyrektorka programowa Kino Polska Muzyka.Patronem Roku Wodeckiego w Kino Polska Muzyka jest Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego.