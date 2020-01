Radio Eska i Eska TV "Odwołują Zimę" na Karaibach

Łukasz Szewczyk

Radio Eska startuje z XIII edycją akcji antenowej "Eska Odwołuje Zimę". Laureaci zabawy spędzą wakacje marzeń na Karaibach, w towarzystwie prezenterów Eski oraz Roksany Węgiel, Damiana Kordasa, a także twórców Suchara Codziennego. Relacje w Radio Eska i na antenie Eska TV.

"Eska Odwołuje Zimę" odbywa się w tym roku pod hasłem "Poczuj pozytywną energię". Uczestnicy akcji zostaną wyłonieni spośród słuchaczy Radia Eska w loterii antenowej. Losowania odbywać się będą na antenie od 27 stycznia i potrwają trzy tygodnie. Dodatkowo dwa miejsca zostaną rozdane w ramach konkursu "Hit Hunters - Polowanie na klipy", realizowanego na antenie Eska TV.W ostatnim tygodniu lutego 32 szczęśliwców wsiądzie do samolotu, by polecieć na Karaiby. Spędzą tam tydzień w towarzystwie ekipy Eski - Krzysztofa "Jankesa" Jankowskiego, Oli Kot i Oli Ciupy. Gośćmi specjalnymi wyjazdu będą Roksana Węgiel, Damian Kordas oraz twórcy Suchara Codziennego.Gorącą atmosferę rajskich wakacji poczuć będą mogli wszyscy słuchacze Eski, gdyż od 25 lutego na antenie radiowej pojawią się relacje z akcji. Poczynania ekipy Eska Odwołuje Zimę i zaproszonych gwiazd śledzić będzie można ponadto w serwisie Eska.pl oraz na kanałach social media Radia Eska i Eska TV.W EskaTV od 27 stycznia do 14 lutego 2020 roku do wygrania będzie podwójny wyjazd na Karaiby z Ekipą Eska Odwołuje Zimę. W ramach znanego widzom stacji konkursu "Hit Hunters czyli Polowanie na klipy" będzie można upolować wakacje marzeń. Razem ze szczęśliwcami Dominikanę podbiją prezenterki Eska TV Ola Kot oraz Ola Ciupa. Szczegóły zabawy ESKA TV ogłosi na swoim profilu na Facebook'u.Sponsorem głównym tegorocznej edycji akcji ESKA Odwołuje Zimę jest Coca-Cole Energy. Partnerem - New Balance Poland. Patronami medialnymi - Eska TV oraz miesięcznik "Podróże". O atrakcje turystyczne na miejscu zadba biuro Rico Travel.