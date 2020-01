Starcia gigantów we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Puchar Anglii - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże osiem meczów ligi włoskiej, w tym derby Rzymu oraz hit SSC Napoli - Juventus FC. Widzowie stacji obejrzą także szlagier ligi hiszpańskiej Valencia CF - FC Barcelona oraz starcie utytułowanych klubów Bundesligi Bayern Monachium kontra FC Schalke 04. Nie zabraknie również spotkań czwartej rundy Pucharu Anglii z udziałem takich potęg jak Liverpool FC czy Manchester City.

Plan transmisji:

W hicie 21. kolejki ligi włoskiej zmierzą się najlepsze drużyny poprzedniego sezonu - SSC Napoli i Juventus FC. Oba zespoły przystąpią do tego meczu w odmiennych nastrojach. Juve odzyskało niedawno pierwsze miejsce w tabeli, a jego lider, Cristiano Ronaldo, jest w znakomitej formie i w pięciu ostatnich spotkaniach zdobył aż dziewięć bramek. Ponadto turyńczycy mają szansę na czwarte zwycięstwo z rzędu z ekipą Azzurrich. Natomiast Napoli od połowy października wygrało tylko jedno starcie ligowe i w efekcie wypadło z czołówki Serie A TIM. Konfrontacja ze Starą Damą jest więc dla niego dobrą okazją na odzyskanie zaufania kibiców. W ofensywie Napoli kibice zobaczą, a w bramce gościWażnym wydarzeniem będą także derby Rzymu, w których czwarta w tabeli AS Roma zmierzy się z trzecim S.S. Lazio. Przed Romą trudne zadanie, bo lokalny rywal wygrał aż 11 meczów ligowych z rzędu! By przerwać tę świetną serię Wilki muszą powstrzymać m.in. Ciro Immobile, który w tym sezonie ma na koncie już 23 gole i jest najlepszym strzelcem nie tylko Serie A TIM, ale również czołowych lig europejskich. Natomiast największym zagrożeniem dla defensywy Lazio może być duet Lorenzo Pellegrini - Edin Džeko, który miał udział przy ponad połowie bramek zdobytych przez Romę w obecnych rozgrywkach.Przed nowym trenerem FC Barcelony Quique Setiénem pierwsze poważne wyzwanie, bo w weekend rywalem jego drużyny będzie Valencia CF. Barça postara się przełamać imponującą passę ekipy z Walencji, która nie przegrała u siebie w lidze od kwietnia 2019 roku. Leo Messi i koledzy podczas poprzedniej wizyty na Estadio Mestalla zaledwie zremisowali 1:1. Tym razem zadowoli ich tylko zwycięstwo, bo jakiekolwiek potknięcie może oznaczać, że stracą pozycję lidera LaLiga Santander na rzecz Realu Madryt.To będzie ważny weekend dla trzeciego w tabeli Atlético Madryt, które zmierzy się z zajmującym przedostatnie miejsce CD Leganés. Ekipa ze stolicy przed tygodniem sensacyjnie przegrała z SD Eibarem 0:2. Kolejna porażka może sprawić, że wypadnie z czołówki LaLiga Santander i oddali się od awansu do UEFA Champions League. Natomiast zwycięstwo pozwoli Atléti pozostać w grze o mistrzostwo Hiszpanii.Szlagierem weekendu w Bundeslidze będzie konfrontacja Bayernu Monachium z FC Schalke 04, czyli drużyn, które w sumie aż 36 razy sięgały po mistrzostwo Niemiec. Na Allianz Arena emocji z pewnością nie zabraknie, bo gospodarze gonią prowadzące w tabeli RB Lipsk, a goście w przypadku wygranej zrównają się z Bayernem punktami. Silnie zmotywowany podejdzie do tego meczu, który wpisał się na listę strzelców w dziewięciu starciach z rzędu z Schalke, a w ostatnim zaliczył hat-tricka! Czy polski snajper ponownie trafi do siatki?W innym ważnym spotkaniu RB Lipsk zmierzy się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Goście liczą na kolejny udany występ Timo Wernera, który w poprzednich dziesięciu meczach zdobył w sumie dziesięć bramek i został głównym rywalem "Lewego" w walce o tytuł króla strzelców Bundesligi. Zespół z Lipska jest faworytem tego starcia, ale nie będzie mu łatwo, bo jeszcze nigdy nie wygrał z Eintrachtem na jego stadionie.Liverpool FC zdominował w tym sezonie rywalizację w Premier League, a jednym z jego celów jest także Puchar Anglii, którego nie zdobył od 14 lat. W czwartej rundzie drużyna Jürgena Kloppa zmierzy się z pierwszoligowym Shrewsbury Town. Na stadionie Montgomery Waters Meadow gwiazdy The Reds muszą mieć się na baczności, bo gospodarze sprawili już w obecnych rozgrywkach jedną niespodziankę eliminując wyżej notowane Bristol City. Czy Mohamed Salah, Sadio Mané i spółka będą cieszyli się z awansu? A może dojdzie do sensacji?Jednym ze szlagierów tej rundy będzie mecz Hull City - Chelsea FC, w którym powinien wystąpić. Polski skrzydłowy, wspólnie ze skutecznym Jarrodem Bowenem, postara się przechytrzyć obronę Chelsea, w której ważne role odgrywają wschodzące gwiazdy angielskiego futbolu m.in. Fikayo Tomori i Reece James.Ciekawie zapowiada się także starcie Southampton FC - Tottenham Hotspur. To już drugie spotkanie tych zespołów w tym roku. Przed kilkoma tygodniami Święci, zw składzie, pokonali w lidze Spurs 1:0. Jedynego gola strzelił imponujący formą Danny Ings. Czy doświadczonej defensywie Tottenhamu tym razem uda się go powstrzymać?Sporych emocji dostarczy także mecz broniącego Pucharu Anglii Manchesteru City z solidnym Fulham FC. Na Etihad Stadium szczególnie ciekawie zapowiadają się starcia błyskotliwych piłkarzy ofensywnych The Citizens, takich jak Gabriel Jesus czy Riyad Mahrez, z silną defensywą gości, której filarami są Alfie Mawson i Tim Ream.Piątek (24 stycznia):• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 20:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiSobota (25 stycznia):• 13:40 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Mikołaj Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 15:40)komentarz ze stadionu: Łukasz Wiśniowski, Sebastian Chabiniak• 15:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Mikołaj Kruk• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 18:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Filip Kapica• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1,i 4, studio od 20:25)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (26 stycznia):• 11:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 13:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Mikołaj Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Tomasz Urban• 15:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Mateusz Majak• 15:55 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:o (Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 17:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz ze stadionu: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)Poniedziałek (27 stycznia):• 20:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński