"Szkło kontaktowe" TVN24 ma już 15 lat. Urodzinowy program z udziałem publiczności

Łukasz Szewczyk

W sobotę (25 stycznia 2020 roku) "Szkło Kontaktowe" obchodzi 15-te urodziny. Z tej okazji już w piątek - 24 stycznia telewizja TVN24 przygotowała dla widzów dwugodzinne wydanie programu na żywo z publicznością.

Jak zapowiada nadawca, na 15 urodzinach "Szkła kontaktowego" będą się bawić między innymi Marian Opania, Andrzej Poniedzielski, Eugeniusz Korin, Mariusz Walter, Bożena Walter, Wojtek Karolak, Agata Młynarska i Krzysztof Miecugow. Dodatkowo Wojciech Zimiński wygłosi orędzie do narodu, nie zabraknie występów Krzysztofa Daukszewicza i Tomka Jachimka.Henryk Sawka narysuje, to co inni chcą powiedzieć a Katarzyna Kasia, Michał Kempa, Wojtek Fiedorczuk i pozostali redaktorzy "Szkła Kontaktowego" przypomną najciekawsze chwile z 15 lat obecności programu w TVN24. Pojawią się także specjalne życzenia od przedstawicieli władz, nagrania zza kulis programu i to co widzowie lubią najbardziej, czyli wpadki podczas programów nadawanych na żywo.Specjalne, dwugodzinne urodzinowe wydanie programu "Szkło kontaktowe" na żywo z publicznością w piątek (24 stycznia 2020 roku) o godzinie 22.00 na antenie TVN24.