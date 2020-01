Azoomee i nadawca kanału Da Vinci łączą się. Powstanie silna grupa medialna z ofertą dla dzieci

Łukasz Szewczyk

Firma medialna Da Vinci Media z siedzibą w Berlinie, w której ofercie znajduje się kanał telewizyjny dla dzieci ogłosiła, że została przyjęta przez spółkę Azoomee z siedzibą w Londynie.

Oferta spółki Da Vinci Media obejmuje kanały telewizyjne edukacyjne i cyfrową aplikację i jest skierowana do dużej grupy głodnych wiedzy najmłodszych widzów na całym świecie. Połączone spółki będą dysponować bogatą biblioteką gier i filmów dla dzieci, które uczą i bawią. Nowo powstała grupa, która będzie funkcjonować pod dwoma markami "Azoomee" i "Da Vinci Kids" będzie docierać do ponad 45 milionów abonentów za pośrednictwem linearnych kanałów telewizyjnych i aplikacji mobilnych w ponad 150 krajach świata. Przejęcie jest kluczowym krokiem w kierunku globalnej ekspansji grupy.- mówi prezes Douglas Lloyd.- dodała Estelle Lloyd, dyrektor ds. operacyjnych.- podkreślił Ferdinand Habsburg, założyciel Da Vinci Media.Azoomee to prywatna spółka mediowa i studio aplikacji mobilnych, które specjalizuje się w tworzeniu edukacyjno-rozrywkowych aplikacji dla dzieci. Oferta Azoomee obejmuje bibliotekę edukacyjnych i pobudzających wyobraźnię programów telewizyjnych dostępnych na mobilnych urządzeniach i platformach, które wzbudzają w dzieciach ciekawość świata i dociekliwość. Wielokrotnie nagradzana i nominowana do BAFTA aplikacja Azoomee to starannie wybrana oferta gier pełnych akcji, quizów pobudzających do myślenia, układanek oraz rozwijających wyobraźnię zadań, które poszerzają wiedzę dziecka, ucząc je i bawiąc. Wszystkie elementy oferty zostały specjalnie wybrane, aby zagwarantować bezpieczeństwo młodych użytkowników.