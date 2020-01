Richard Hammond i gigantyczne konstrukcje w nowej serii TVN Turbo

Łukasz Szewczyk

Brytyjski prezenter Richard Hammond poprowadzi nowy program na antenie TVN Turbo! "Gigantyczne konstrukcje według Hammonda" to spektakularna seria inżynieryjna, której twórcy odkrywają tajemnice największych na świecie konstrukcji i maszyn. Jakie sekrety kryją najbardziej rozpoznawalne megastruktury ?

Od najdłuższego tunelu kolei podziemnej, do statku towarowego wielkości czterech boisk do piłki nożnej - nowa seria Richarda Hammonda pokaże największe konstrukcje i maszyny na świecie. Poznamy tajniki ich budowy, a także idee i wizjonerów stojących za tymi odważnymi projektami. Brytyjski dziennikarz Richard Hammond zdecydowanie nie jest typem obserwatora, osobiście przetestuje każdą z megakonstrukcji. Spotka się też z bohaterami niezauważanymi na co dzień, pokazując na czym polegają ich codziennie obowiązki.- mówi Richard Hammond.Program przybliża również wiedzę naukową leżąca u podstaw superstruktur. W serii niesamowitych, wciągających eksperymentów, Hammond udowodni, że malutkie rzeczy, mogą dać naprawdę ogromne możliwości.- mówi Simon Downing, SVP, Dyrektor kanałów Factual i Sport, Discovery UK.Program "Gigantyczne konstrukcje według Hammonda" został zamówiony dla Discovery przez starszego dyrektora i producenta wykonawczego, Victorię Noble, z Oliverem Wilsonem jako producentem wykonawczym. Seria jest produkowana przez Chimp Productions, z Andrew Barronem jako kierownikiem produkcji i Michaelem Masseyem jako producentem wykonawczym.Premiera programu "Gigantyczne konstrukcje według Hammonda" 11 lutego 2020 roku na antenie TVN Turbo.