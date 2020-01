"Johnny English: Nokaut", "Aquaman" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Johnny English: Nokaut", "Aquaman" czy też "Moja mała".

Canal+

HBO

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(24 stycznia). Ted Bundy, mężczyzna, który przyznał się do zamordowania 30 kobiet, miał też swoje drugie oblicze. Przez kilka lat był w szczęśliwym związku z Liz Kendall. Według zeznań partnerki obydwoje pałali do siebie płomienną miłością, a Ted był wzorowym przyszywanym ojcem dla jej dziecka. Obrazek idealnej rodzinki runął, gdy aresztowano Teda pod zarzutem makabrycznych zbrodni. Proces, podczas którego mężczyzna twardo wypierał stawiane mu zarzuty, był pierwszym transmitowanym w amerykańskiej telewizji, a zakochane i wierzące w jego niewinność kobiety, zalewały celę więzienną tonami listów miłosnych. Liz musiała zdecydować, czy pozostać u jego boku, czy chronić siebie i córkę.W sobotę premiera filmu(25 stycznia). Choć Johnny English jest już na agenckiej emeryturze, czeka na niego jeszcze jedna robota. Nie może jej wykonać nikt inny, ponieważ dane wszystkich pozostałych agentów zostały wykradzione w ataku cybernetycznym. Według szefa sam atak to dopiero początek kłopotów. Tajne służby powołują eks-agenta ponownie na dawne stanowisko, by zdekonspirował przebiegłego hakera i zadbał o bezpieczeństwo państwa. Aby misja się udała, Johnny będzie musiał użyć swoich wszystkich umiejętności oraz nabyć parę nowych. Od momentu przejścia Johnny'ego na emeryturę tajne służby zainwestowały w nowe technologie i złoczyńcy to nie jedyne, z czym Johnny będzie musiał się zmierzyć.W niedzielę(26 stycznia). Franck jest jednym z najlepszych strażaków w Paryżu. Ich credo to: ratuj albo giń! Ma piękną żonę, spodziewają się bliźniąt, są szczęśliwi. Podczas jednej z interwencji gaszenia pożaru Franck z poświęceniem ratuje swoich kolegów, a sam wpada w pułapkę ognia. Kiedy budzi się w centrum leczenia oparzeń, uświadamia sobie, że jego twarz rozpłynęła się w płomieniach, a jego ciało już nigdy nie będzie takie samo. Czy teraz ktoś "uratuje" jego? Czy będzie to wciąż kochająca żona? A może młoda ciężarna kobieta, która da mu nową pracę?Niedzielną Megapremierą będzie film(26 stycznia). Władca jednej z siedmiu podwodnych krain - król Orm (Patrick Wilson) - chce zjednoczyć wszystkie królestwa Atlantydy, aby raz na zawsze zniszczyć ludzi żyjących na powierzchni. Obwinia ich za niszczenie środowiska naturalnego i co za tym idzie - zatruwanie niewinnych obywateli Atlantydy. Na drodze króla staje jego przyrodni brat Arthur (Jason Momoa), znany powszechnie jako Aquaman. Razem z księżniczką Merą (Amber Heard) poszukuje on niezwykłego trójzębu, który może uchronić świat przed wybuchem krwawej wojny.Wysokobudżetowa adaptacja kultowego komiksu opowiadającego o przygodach Aquamana. W jego postać wciela się znany z serialu HBO "Gra o tron" i "Ligi Sprawiedliwości" Jason Momoa. W obsadzie swoje miejsce znalazły również, takie gwiazdy jak: Amber Heard, wyróżniony czterema nominacjami do Oscara Willem Dafoe, dwukrotnie nominowany do Złotego Globu Patrick Wilson oraz Dolph Lundgren. Ogromnymi atutami obrazu są efekty specjalne oraz jego cała warstwa wizualna.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(25 stycznia). Tytułowa Rosie (Sarah Greene) jest załamana, ponieważ musi dokonać niemożliwego. Po tym jak właściciel wynajmowanego przez jej rodzinę domu z dnia na dzień sprzedał go, kobieta ma za zadanie jak najszybciej znaleźć dla swoich bliskich nowy dach nad głową. Jednak znalezienie pokoju w przepełnionym Dublinie, nawet na jedną noc, graniczy z cudem. Rosie i John Paul (Moe Dunford) robią dobrą minę do złej gry i wierzą, że jeżeli będą trzymać się razem, pokonają wszelkie przeciwności.Kameralny irlandzki dramat ukazujący perypetie walczącej z przeciwnościami losu rodziny.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(26 stycznia). Gloria (Julianne Moore) jest rozwódką po pięćdziesiątce, która stara się żyć pełnią życia. Nie zawsze jest to jednak łatwe. Jej dorosłe dzieci mają dla niej coraz mniej czasu, a były mąż znajduje sobie młodszą partnerkę. Pewnej nocy kobieta w jednym z klubów nocnych w Los Angeles poznaje Arnolda (John Turturro), a niespodziewany romans wywraca jej codzienność do góry nogami... Nadzieja miesza się z niepewnością, a euforia z lękiem przed rozczarowaniem.Natomiast w Cinemax2(26 stycznia). Jade (Anna Mouglalis) namawia dwóch Europejczyków, z którymi niegdyś łączyły ją namiętne relacje - Alexa (Vincent Bonillo) i Bernardo (Mathieu Demy) - do przyjazdu do leżącego na pustyni w Arizonie Navajo Nation. Mężczyźni odkrywają ekscentryczny styl życia kobiety oraz poznają jej beztroską 10-letnią córkę Fridę (Ruby Matenko). Spotkanie sprawi, że ich poglądy na życie, miłość, a nawet śmierć zmieniają się raz na zawsze.Twórcy Frédéric Choffat i Julie Gilbert (Mangrove) zabierają widzów w niezwykłą podróż po świecie sentymentów i namiętności. Przepięknie zrealizowany obraz tworzą niezależne i wymykające się wszelkim schematom postacie.