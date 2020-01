Ekstremalna rywalizacja w nowym talent-show "The Four. Bitwa o sławę" wiosną w Polsacie (wideo)

Łukasz Szewczyk

W każdym wyścigu o sławę najważniejsza jest bitwa... Wiosną 2020 roku w ramówce telewizji Polsat pojawi się "The Four. Bitwa o sławę"

Nowy talent-show "The Four. Bitwa o sławę" to rywalizacja wokalna, w której czworo finalistów o zadatkach na wielkie gwiazdy poznajemy już w pierwszym odcinku. Wielką Czwórkę osobiście wybierze trzyosobowe jury złożone z kultowych gwiazd branży muzycznej. W Czwórce znajdą się najlepsi z najlepszych wokalistów, rzec można tzw. pewniaki. Ale nawet oni nie są nietykalni.W nowym show przesłuchania nigdy się nie kończą i każdy, w dowolnym momencie, może zgłosić się do programu w charakterze uczestnika. W każdej chwili może pojawić się utalentowany "czarny koń", który zawładnie sercami jurorów i publiczności i zdetronizuje "pewniaka". Jak przekonują twórcy show, tutaj nikt nie wie, co go tak naprawdę czeka. Z kolei rywalizacja jest ekstremalna, zabawna i bezwzględnaProgram, mimo że jest najmłodszym muzycznym talent show na rynku, zawładnął już sercami widzów na świecie. "The Four" był dotychczas emitowany w: USA, Brazylii, Rosji, Peru, Grecji, Izraelu, Kazachstanie, na Litwie i w Rumunii. W Stanach Zjednoczonych członkami jury byli: piosenkarka i autorka tekstów Meghan Trainor, raper i producent muzyczny Puff Daddy oraz DJ, autor tekstów i producent muzyczny DJ Khaled.Właścicielem formatu jest Armoza Formats. Producentem wykonawczym show na zlecenie telewizji Polsat będzie Rochstar SA.