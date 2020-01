"Totalna Porażka: Przedszkolaki". Szalone przygody zwariowanych dzieciaków na Cartoon Network

Łukasz Szewczyk

Od 3 lutego 2020 roku na Cartoon Network widzowie będą mogli śledzić kolejne odcinki "Totalnej Porażki: Przedszkolaki". Serial przedstawia przygody zgranej paczki przyjaciół, która za wszelką cenę próbuje uwolnić się z przedszkola.

Przed widzami Cartoon Network kolejne przygody Owena, Izzy, Courtney, Duncana, Beth, Noah, Bridgette, Gwen, Leshawn, Harolda i Cody`iego. Tym razem widzowie zobaczą ich perypetie z czasów, kiedy bohaterowie są dziećmi. Przyjaciele znajdują się pod opieką Szefa Hatcheta w przedszkolu. Zgrana paczka cały czas wymyśla nowe, kreatywne sposoby, by przechytrzyć kadrę w placówce i się z niej uwolnić. Każdego dnia przeżywa dzięki temu kolejne, zwariowane historie.W najnowszych odcinkach będzie można zobaczyć jeszcze więcej niewiarygodnych wydarzeń. Beth postanawia zniszczyć wszystkie zabawki, by przekonać Szefa do kupienia nowej, którą zobaczyła w reklamie. Potwór wymyślony przez Gwen niespodziewanie ożywa, a obcy z innej planety wcielają się we wszystkie przedszkolaki. Z kolei papierowa wróżka zrobiona z origami przekonuje Izzy, że udziela najlepszych rad na świecie, a dziewczynka postanawia to udowodnić swoim kolegom i koleżankom.Premierowe odcinki "Totalnej Porażki: Przedszkolaki" na Cartoon Network od 3 lutego. Emisja od poniedziałku do piątku o 15:15.