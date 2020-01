Dart wraca do Sportklubu

Łukasz Szewczyk

Sportklub pokaże prestiżowy turniej, w którym udział bierze 16 najlepszych darterów na świecie

The Masters to impreza stosunkowo młoda, bo rozgrywana zaledwie od 2013 roku, z racji swojego formatu, puli nagród i gwiazd pojawiających się na starcie, już od pierwszej edycji zyskała jednak status jednej z najważniejszych w sezonie. Choć nie zdobywa się w niej punktów rankingowych, w zmaganiach w Marshall Arenie uczestniczy absolutna czołówka. Nie inaczej będzie i w tym sezonie.Formuła tegorocznych zmagań nie różni się od tych sprawdzonych w latach poprzednich. I tak turniejowa jedynka w swoim pierwszym spotkaniu zmierzy się z rankingową szesnastką, dwójka z piętnastką itd. W piątek 31 stycznia i dzień później, w sobotę, odbędą się wszystkie mecze 1/8 finału. Ćwierćfinały, półfinały i finał zaplanowano z kolei na niedzielę 2 lutego. Wszystkie mecze turnieju widzowie w Polsce zobaczą na żywo wyłącznie w Sportklubie.Najwyżej rozstawionym zawodnikiem w imprezie jest Michael van Gerwen, który w Milton Keynes powalczy o szósty z rzędu triumf w tych zawodach. "Mighty Mike" jest oczywiście najbardziej utytułowanych darterem w historii tej imprezy, dość powiedzieć, że poza nim z triumfu w The Masters cieszyli się jeszcze jedynie Phil Taylor, który zakończył już profesjonalną karierę oraz James Wade. Anglik to zresztą także ubiegłoroczny finalista tego imprezy, w decydującym meczu wyraźnie przegrał jednak wówczas z van Gerwenem 5:11.