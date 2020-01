Nowy sezon NASCAR Cup Series 2020 w Motowizji

Łukasz Szewczyk

Motowizja rozpoczyna sezon sportów motorowych. Już w lutym widzowie stacji zobaczą pierwsze transmisje na żywo sezonu 2020.

Już piąty rok z rzędu widzowie Motowizji będą mogli śledzić rywalizację w NASCAR Cup Series. Sezon tradycyjnie zaczyna się na słonecznej Florydzie, a dokładnie na Daytona International Speedway. 9 lutego zawodnicy powalczą w wyścigu Busch Clash. Mimo, że nie ma on wpływu na klasyfikację generalną, to możemy się spodziewać dużej ilości emocji. Rok temu Jimmie Johnson wygrał posyłając na bandę prowadzącego wcześniej Paula Menarda.Busch Clash to zaledwie rozgrzewka przed daniem głównym - Daytoną 500, w niedzielę 16 lutego. "Wielki Amerykański Wyścig" to najbardziej prestiżowa runda sezonu. System playoff sprawia, że jest to też pierwsza okazja do zapewnienia sobie miejsca w fazie finałowej. Rywalizacja w Daytonie zawsze obfituje w zaciętą walkę, ale także potężne wypadki, więc każdy z zawodników będzie musiał balansować na granicy ryzyka.Następnie zawodnicy NASCAR przeniosą się z zachodniego na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych - na Las Vegas Motor Speedway. Zanim jednak auta wyjadą na tor położony w pobliżu stolicy hazardu swój sezon rozpoczną kierowcy Virgin Australia Supercars Championship. Pierwsze dwa wyścigi odbędą się na ulicach Adelajdy. Samochody wzbijające się na tarkach w pierwszym zakręcie na stałe zapisały się jako jeden z piękniejszych obrazów w świecie motosportu. Rok temu w stolicy Australii Południowej swój marsz po drugi tytuł mistrzowski rozpoczął Scott McLaughlin.Plan emisji:• NASCAR Cup Series - Busch Clash: niedziela, 9 lutego, godz. 21.00• NASCAR Cup Series - Daytona 500: niedziela, 16 lutego, godz. 20.30• in Australia Supercars Championship - Superloop Adelaide 500 (wyścig 1): sobota, 22 lutego, godz. 07.05• Virgin Australia Supercars Championship - Superloop Adelaide 500 (wyścig 2): niedziela, 23 lutego, godz. 05.30• NASCAR Cup Series - Penzzoil 400: niedziela, 23 lutego, godz. 21.30