Tydzień z Pucharem Ligi Angielskiej w Eleven Sports. Kto zagra w finale?

Łukasz Szewczyk

W tym tygodniu widzowie Eleven Sports przekonają się, które zespoły awansują do wielkiego finału Carabao Cup (Puchar Ligi Angielskiej).

Szczególnie emocjonująco zapowiada się rewanżowe spotkanie Aston Villi z Leicester City, ponieważ pierwszy mecz zakończył się remisem 1:1. Faworytem konfrontacji są co prawda Lisy, aktualnie trzeci zespół w ligowej tabeli, ale ich przeciwnicy w obecnych rozgrywkach pokonali już m.in. Liverpool i Wolverhampton. Czy Aston Villa wykorzysta atut własnego boiska, sprawi niespodziankę i po raz kolejny wyeliminuje wyżej notowanego rywala?Drugiego uczestnika finału wyłonią derby Manchesteru, w których ekipa City podejmie United. Gospodarze są w lepszej sytuacji, ponieważ wygrali w pierwszym meczu 3:1, a w rewanżu zagrają przed własną publicznością. Kibice obrońców trofeum liczą na to, że ponownie nie zawiedzie ich Bernardo Silva, który na Old Trafford strzelił gola i zaliczył asystę. Ciężar zdobywania bramek w ekipie Czerwonych Diabłów spoczywać będzie z kolei na młodym Masonie Greenwoodzie i Anthonym Martialu.Plan transmisji:Wtorek (28 stycznia):• godz. 20.40:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip KapicaŚroda (29 stycznia):• godz. 20.40:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński