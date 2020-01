"Spowiedź agenta Tomka". Rekord oglądalności "Superwizjera" w TVN24

Łukasz Szewczyk

W sobotę (25 stycznia 2020 roku) telewizja TVN24 w programie "Superwizjer" wyemitowano reportaż "Spowiedź agenta Tomka". Był to najlepiej oglądany odcinek "Superwizjera" w jego historii na antenie TVN24.

Sobotnie wydanie "Superwizjera" na antenie TVN24 i reportaż "Spowiedź agenta Tomka" śledziło łącznie 734 485 widzów, co przełożyło się na 5,17 procenta w grupie ogólnej oraz 2,51 procenta w grupie komercyjnej - informuje TVN24To wynik ponad dwukrotnie wyższy niż średnia oglądalność programu i nowy rekord oglądalności magazynu dziennikarstwa śledczego na kanale informacyjnym.Najważniejszym punktem reportażu autorstwa Macieja Dudy i Łukasza Rucińskiego jest rozmowa z Tomaszem Kaczmarkiem, czyli słynnym Agentem Tomkiem, który w latach 2006 - 2010 pracował jako agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na przy sprawach, o których mówiła cała Polska, m.in. Weroniki Marczuk - Pazury, Beaty Sawickiej oraz willi w Kazimierzu Dolnym. Kaczmarek opowiedział o kulisach swojej pracy i o tym, że był naciskany do fabrykowania dowodów, obciążających byłą parę prezydencką.- komentuje świetne wyniki Jarosław Jabrzyk, redaktor naczelny i producent "Superwizjera"."Superwizjer" to flagowy program reporterski stacji TVN i TVN24, emitowany od prawie 20 lat. Dziennikarskie śledztwa i reportaże wielokrotnie stawały się początkiem publicznych dyskusji. Na przestrzeni ostatnich trzech lat program zdobył 5 nagród Grand Press, a jego reportaże były 19 razy nominowane do tej prestiżowej nagrody.