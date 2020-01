"Całe szczęście", "Nieposłuszni", "Dzięki Bogu", "Pamiętnik kierowcy Ubera" - filmowy luty w Canal+

Łukasz Szewczyk

Drugi miesiąc 2020 roku w Canal+ upłynie pod znakiem Oscarów. Wśród premier m.in. polska komedia "Całe szczęście", komediodramat "Nieposłuszni", francuski thriller "Wilcze echa", melodramat "Trzy kroki od siebie". Serialowe premiery to m.in. "Pamiętnik kierowcy Ubera" i "Zbrukana"

Wydarzeniem miesiąca w Canal+ będzie(w nocy z 9 na 10 lutego) , specjalne oscarowe studio poprowadzą Karolina Korwin-Piotrowska oraz Błażej Hrapkowicz. Jak już informowaliśmy , transmisja gali będzie odkodowana dla wszystkich abonentów Platformy Canal+ oraz wybranych operatorów kablowych. Z tej okazji stacja przygotowała(8-9 lutego) w ramach którego przypomni takie filmy jak: "Zimna wojna", "Czarne bractwo. BlacKkKlansman", "Czy mi kiedyś wybaczysz?", "Jutro albo pojutrze", "Van Gogh. U bram wieczności", "Maria, królowa Szkotów", "Pierwszy człowiek", "Bohemian Rhapsody", "Faworyta".Z kolei Walentynki w Canal+ upłyną przy telewizyjnej premierze polskiej komedii romantycznej(14 lutego). Samotny ojciec Robert tworzy wraz ze swoim dziesięcioletnim synem Filipem zgrany zespół. Pewnego razu w ich spokojnym dotąd życiu niespodziewanie pojawia się energiczna gwiazda fitness. W filmie występują m.in. Roma Gąsiorowska, Piotr Adamczyk, Joanna Liszowska.Drugą polską premierą miesiąca będzie dramat(16 lutego). Polska noblistka została uhonorowana obywatelstwem miasta Volterra. Podczas ceremonii odebrania obywatelstwa wygłasza mowę, która szokuje wszystkich. Dodatkowo premiera filmu(22 lutego). Stacja zaplanowała tak że premierę polskiego dokumentu(24 lutego), którego bohaterem będzie Czesław Mozil.Wśród filmowych premier miesiąca także:(1 lutego) - grupa bezdomnych z Cincinnati przejmuje publiczną bibliotekę w poszukiwaniu schronienia przed przenikliwym mrozem, akcja przeradza się w ostry spór z policją.(2 lutego) - zdesperowany i gotowy na przyjęcie jakiejkolwiek oferty zatrudnienia Cassius zatrudnia się na stanowisku telemarketera i odkrywa talent umożliwiający sprzedaż praktycznie wszystkiego. Biograficzny kryminał(7 lutego) ukazuje losy młodego chłopaka o anielskiej twarzy, dopuszcza się drobnych występków na ulicach Buenos Aires i coraz bardziej wchodzi w świat brutalnej przestępczości.Wśród filmowych premier także thriller(15 lutego). Załoga supernowoczesnego okrętu podwodnego wykonuje misję wojskową u wybrzeży Syrii. W pewnym momencie specjalista obsługi sonaru melduje niezidentyfikowany dźwięk dobiegający z morskich głębin. W ramówce także horror(21 lutego). Ciężarna kobieta nie ma się gdzie podziać i postanawia poszukać schronienia oraz pomocy w lokalnym klasztorze. Nie wie jednak o surowych zasadach, które bezwzględnie egzekwuje sadystyczna zakonnica.Kolejna propozycja to(23 lutego). Po wielu latach do Lyonu wraca ksiądz niegdyś molestujący dzieci. Trójka mężczyzn, jego byłych ofiar, postanawia postawić księdza przed wymiarem sprawiedliwości i pozbawić go prawa do wykonywania zawodu w strukturach kościelnych. W(28 lutego) młody Jamajczyk przyjeżdża do Londynu i popada w konflikt z lokalnym dilerem narkotyków. Natomiast w filmie(29 lutego) para nastolatków chorych na mukowiscydozę spotyka się pewnego razu w szpitalu. Stella i Will zakochują się w sobie, ale z powodu choroby para musi unikać fizycznego kontaktu.Na antenie Canal+ Film premiera(4 lutego) - jest to biograficzny film o najbardziej owocnym artystycznie, a zarazem najbardziej dramatycznym okresie życia wybitnego malarza Vincenta Van Gogha. W obrazie(11 lutego) doktor Jean Markham wraca do niewielkiej, rodzinnej miejscowości, aby przejąć praktykę lekarską po swoim zmarłym ojcu. Pod opiekę trafia się jej gnębiony w szkole chłopiec. Kiedy Jean poznaje jego matkę, kobieta zapomina o etyce zawodowej. Premierą będzie takżę film(18 lutego). Muriel wiedzie spokojne życie na wsi. Pewnego dnia przyjeżdża do niej wnuczek, aby pożegnać się przed wyjazdem na stałe do Kanady. Kobieta szybko zauważa, że Alex skrywa niebezpieczny sekret.Od 13 lutego Canal+ rozpocznie emisję komediowego serialu. W obliczu tykającego zegara zapowiadającego początek ojcostwa, Ben stara się dowiedzieć, co powinien robić w życiu. Robi to podczas jazdy samochodem jako kierowca Ubera. Dzięki swojej tymczasowej pracy, obserwuje zachowanie swoich pasażerów, które zdaje się być dobrą lekcją życia i jednocześnie wskazówką do wybrania odpowiedniej życiowej drogi.Natomiast w Canal+ Seriale(od 18 lutego) - wstrząsający serial sensacyjny podnoszący ważne kwestie w życiu "młodych dorosłych". Młoda dziewczyna pochodzenia norwesko-pakistańskiego zostaje zaatakowana w drodze do domu. Po ataku ma zamiar zemścić się na oprawcy.(2 lutego) jest porywającym dokumentem dla całej rodziny, który opowiada o prawdziwych historiach dotyczących bezwarunkowej lojalności między ludźmi i psami. Autorzy badają niezwykłą inteligencję naszych czworonożnych przyjaciół oraz ich więź emocjonalną z właścicielami.Z kolei od 9 lutego, w niedzielne przedpołudnia Canal+ Family rozpocznie emisję dokumentalnej serii. Kiedy byliśmy mali, nasza wyobraźnia rozwijała się dzięki bajkom czytanym do poduszki przez naszych rodziców. Złe postaci pojawiające się w opowiadaniach kształtowały nasze strachy i obawy przez późniejsze lata. Dokument analizuje wpływ jaki na naszą wyobraźnię mają baśnie i dziecięce bajki.