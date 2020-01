Łukasz Szewczyk

Canal+ kręci nowy serial "Klangor". Na ekranie Jakubik, Ostaszewska, Mecwaldowski, Musiał

Ruszyły zdjęcia do nowego serialu Canal+ "Klangor". Jak zapowiadają twórcy, nowa produkcja to thriller kryminalny. W obsadzie pojawi się wiele znanych nazwisk, m. in. Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska oraz Maciej Musiał.