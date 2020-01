Więcej kanałów HD w ofercie UPC Polska

Łukasz Szewczyk

UPC Polska poszerza telewizyjną ofertę o kolejny kanał nadawany w wysokiej rozdzielczości.

Od wtorku (28 stycznia 2020 roku) w ofercie telewizji cyfrowej UPC Polska dostępny jest kanał, który w ofercie operatora zastąpił wersję SD. Kanał znajduje się na pozycji numer 808 w dekoderach Horizon oraz 817 w dekoderach Mediabox. Stacja dostępna w pakietach Start, Select i Max.Obecnie oferta telewizji cyfrowej UPC Polska liczy łącznie już 147 pozycji HD (plus cztery serwisy dodatkowe Polsat Sport Premium PPV).TV5 Monde to francuska stacja telewizyjna przeznaczona dla międzynarodowej widowni. Oferta stacji to m.in. programy informacyjne, programy kulturalne, filmy klasyczne i te wyróżnione podczas największych europejskich festiwali filmowych, seriale, lifestyle (gastronomia, moda, podróże), rozrywkę (teleturnieje, talk-shows, muzyka) oraz spojrzenie na światowe wydarzenia bezpośrednio z Francji, Belgii, Szwajcarii i Kanady i Quebecu.