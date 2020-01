Łukasz Szewczyk

Janek Pirowski i Krzysztof Ufnal prowadzącymi "Kto to kupi?". Premiera wiosną w TTV

Wiosną 2020 roku na antenie TTV zadebiutuje program "Kto to kupi?". Jest to rozrywkowy, studyjny format, który daje zwykłym ludziom możliwość zaprezentowania i sprzedaży swoich innowacyjnych, a czasem szalonych produktów. W oryginalnej wersji format posiada jednego prowadzącego, jednak stacja zdecydowała się to założenie zmodyfikować.