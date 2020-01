Nowa oprawa telewizyjna PGNiG Superligi Kobiet. Transmisje w TVP Sport (wideo)

Łukasz Szewczyk

Najważniejsze, krajowe rozgrywki w damskiej piłce ręcznej będą miały swoją dedykowaną oprawę graficzną i czołówkę dla meczów transmitowanych za pośrednictwem telewizji. Za projekt odpowiadała polska agencja Black Burst.

Nowa oprawa telewizyjna PGNiG Superligi Kobiet / Fot. materiały prasowe

Nowa oprawa telewizyjna PGNiG Superligi Kobiet / Fot. materiały prasowe

Nowa oprawa telewizyjna PGNiG Superligi Kobiet / Fot. materiały prasowe

Nowa oprawa telewizyjna PGNiG Superligi Kobiet / Fot. materiały prasowe

- mówi Piotr Należyty, wiceprezes ds. marketingu Superliga sp. z o.o. -- dodaje.Nowa oprawa wizualna PGNiG Superligi Kobiet nawiązuje do oprawy męskiej PGNiG Superligi, jednak otrzymała wyróżniające ją elementy, które mają oddać charakter damskich rozgrywek. Całość utrzymana jest w nowoczesnej granatowej stylistyce, z kolorowymi wstawkami adekwatnymi do kolorów drużyn PGNiG Superligi Kobiet. Zegar i kształtu belek nawiązują do charakterystycznego ostrego łuku, używanego w logo PGNiG Superligi Kobiet.- opowiada Maciej Kowalski z firmy Black Burst. -- dodaje Maciej Kowalski.W ramach nowej oprawy graficznej meczów, prócz czołówki, znajdą się również takie elementy jak składy drużyn, szereg najciekawszych statystyki, tabele, terminarz i wiele innych wizualnych efektów, które będą towarzyszyć transmisjom telewizyjnym. W tle oprawy widnieje również zupełnie nowe, dedykowane trofeum dla Mistrzyń Polski PGNiG Superligi Kobiet, które nie zostało jeszcze oficjalnie zaprezentowane. Jego prezentacja zaplanowana jest w najbliższych tygodniach.Najbliższe transmisje rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet na antenie TVP Sport:Piątek (31 stycznia):• godz. 17.30: Metraco Zagłębie Lubin - JKS Eurobud JarosławNiedziela (9 lutego):• godz. 19.00: KPR Gminy Kobierzyce - Metraco Zagłębie LubinSobota (15 lutego)• godz. 17.05: EKS Start Elbląg - MKS Perła LublinNiedziela (23 lutego)• godz. 12.30: Metraco Zagłębie Lubin - Młyny Stoisław KoszalinSobota (29 lutego):• godz. 13.05: EKS Start Elbląg - KPR Gminy KobierzyceTransmisje jednocześnie w internecie (tvsport.pl) oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.