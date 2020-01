Barwne historie i mocne osobowości - filmowy luty w TNT

Łukasz Szewczyk

"Wielkie Kino" to cykl filmowy na antenie TNT, w którym prezentowane są wyselekcjonowane produkcje w najlepszej obsadzie. W każdą środę lutego na widzów będą czekać kolejne historie o niezłomnych charakterach i barwnych osobowościach.

"Donnie Brasco" / 1997 MANDALAY ENTFot. ERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED

Pierwsza wyrazista postać w cyklu to Joe Pistone, który jest agentem FBI i zawodowo ukrywa się pod pseudonimem(Johnny Depp). Główny bohater gra w życiu wiele ról: wnika w środowisko mafijne Nowego Jorku, by je rozpracować, a w domu stara się być dobrym mężem i ojcem. Udając gangstera stopniowo zaprzyjaźnia się z płatnym mordercą - Leftym Ruggiero (Al Pacino). Pistone zaczyna także zawodzić na gruncie rodzinnym.opowiada o heroicznej walce grupy rosyjskich żołnierzy broniących strategicznego przyczółku przed niemiecką armią. Dom, o który walczy grupa wywiadowców, zamieszkuje 19-letnia Katia, która z czasem nawiązuje z mężczyznami wyjątkowo głęboką więź. Na tle bezlitosnej i krwawej wojny obserwujemy dramaty bohaterów, konflikty ich mocnych charakterów oraz nadzieję, która mimo bezlitosnej rzeczywistości nie opuszcza walczących.to kolejna część kultowej serii, w której heroiczny Balboa (Sylvester Stallone) chce wreszcie zacząć odcinać kupony od swoich sukcesów i cieszyć się życiem. Niestety bohater kompromituje się w mediach i nabiera przekonania, że jego kariera dobiegła końca. Znajduje więc spokojną pracę w firmie zajmującej się dystrybucją mięsa. Okazuje się jednak, że jeden z jego przeciwników oczekuje rewanżu. Czy również tym razem Rocky podniesie rękawicę i stanie do walki?Sierżant armii amerykańskiej Nathan West (Samuel L. Jackson) zto zdecydowanie mocny charakter. Zabiera sześciu członków swojego specjalnego oddziału na szkolenie do kolumbijskiej dżungli. Okazuje się, że survival przeżywa jedynie dwóch żołnierzy. Rozpoczyna się przesłuchanie. W temat zostaje także wprowadzony były komandos, obecny agent DEA, Tom Hardy (John Travolta).Filmy w ramach cyklu "Wielkie Kino" będą prezentowane na antenie TNT w każdą środę lutego o godzinie 21:00.