Ania Rusowicz z koncertem radiowej Trójce

Ania Rusowicz zaśpiewa w radiowej Trójce piosenki z płyty "Przebudzenie"

- mówi Ania Rusowicz, która przed wejściem do studia odbyła swoją podróż marzeń do Nowego Orleanu. -- dodaje wokalistka, a od dwóch lat szczęśliwa mama, która z Hubertem Gasiulem - perkusistą i współkompozytorem większości swoich utworów tworzy parę zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym.Nad jej nowym, autorskim materiałem (wyprodukowała go sama, a muzykę nagrała z zespołem na tzw. setkę i przy użyciu taśmy) unoszą się duchy Jamesa Browna czy Otisa Redinga. Jednak prócz funka i nowoorleańskiego jazzu mamy tu również dynamiczne granie w klimacie retro-soulu i transowe "odloty" w stylu grup Cream, Yes czy Jethro Tull.Nieprzypadkowy jest zarówno sam tytuł krążka, jak i jego warstwa tekstowa. -- wyznaje Ania.Warto wspomnieć również, że pracując nad nowym albumem Ania skorzystała również z tekstów innych, znakomitych wokalistek - Paulina Przybysz napisała tekst "Voodoo", a autorką słów do utworu "Baba" jest Natalia Grosiak z zespołu Mikromusic.Początek koncertu Ani Rusowicz i transmisji na antenie Trójki w niedzielę 2 lutego 2020 roku od godz. 19.05.