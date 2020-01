"In Vitro. Nauka czy cud?" Małgorzata Rozenek-Majdan obala mity w Discovery Life

Łukasz Szewczyk

Z roku na rok w Polsce rośnie liczba par, które zmagają się z problemem niepłodności. Dla wielu z nich jedyną szansą na zajście w ciążę jest właśnie metoda in vitro, wokół której powstało wiele mitów. Pora je wszystkie obalić. Pomoże w tym film dokumentalny "In Vitro. Nauka czy cud?". W roli przewodnika - Małgorzata Rozenek-Majdan.

"In Vitro. Nauka czy cud?" / fot. TVN / Michał Stawowiak

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat otwarcie wypowiada się o in vitro. Jest szczęśliwą mamą dwóch synów, którzy przyszli na świat dzięki tej metodzie. Obecnie spodziewa się trzeciego dziecka. Uważa, że obalanie mitów dotyczących tego tematu to jej obowiązek. Publicznie walczy z brakiem refundacji tego procesu i wspiera osoby, które zmagają się z problemem niepłodności. Jest autorką książki "In vitro. Rozmowy intymne". Ma także w planach założenie fundacji.Dokument, który będzie emitowany na antenie Discovery Life stanowi wyczerpujące i rzetelne kompendium wiedzy o in vitro. Prowadząca zasięgnie porad specjalistów oraz porozmawia z trzema parami, które opowiedzą jej o swoich doświadczeniach. Każda z nich znajduje się na innym etapie starań o dziecko. Widzowie będą mieli także szansę obserwować lekarzy przy pracy i zapoznać się z pełną procedurą leczenia - od wstępnych badań aż do porodu. Obok tego tematu nie można przejść obojętnie.Film wyemituje także TVN Style - 24 lutego o godzinie 22.25.