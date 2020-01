TVN przeprasza za wyśmiewanie najprzystojniejszego mężczyzny świata

Łukasz Szewczyk

Burza po zachowaniu prowadzących "Dzień dobry TVN". Widzowie zarzucają stacji brak profesjonalizmu, rasizm oraz ksenofobię. O sprawie piszą światowe media.

Dyskusja w "Dzień dobry TVN" o rankingu 100 najprzystojniejszych / Fot. Dzień dobry TVN

Jungkook - zwycięzca rankingu The 100 Most Handsome Faces of 2019 / Fot. YouTube / TC Candler

TVN i Discovery przepraszają Pana Jeona Jung-kooka, Pana Junga Ho-seoka, pozostałych członków i fanów zespołu BTS oraz K-popu, a także wszystkich, których uraził materiał wyemitowany w "Dzień Dobry TVN" w dniu 28 stycznia br. oraz zachowanie prowadzących to wydanie programu. Wydźwięk audycji był całkowicie niezgodny z wartościami, które wyznajemy jako firma.



Dlatego rozpoczęliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości - napisano w oświadczeniu TVN Discovery

W ostatnim czasie program "Dzień dobry TVN" nie ma dobrego okresu i notuje kolejną wpadkę. Nie tak dawno prowadzący śniadaniowego show TVN wyśmiewali osoby chore psychiczne, co wywołało sporo emocji w Polsce. Tym razem wpadka jest o tyle poważniejsza, że nie tylko godzi w standardy wyznawane przez stację TVN, ale dzięki fanom BTS o sprawie piszą światowe media. O co chodzi?We wtorek redakcja "Dzień dobry TVN" zainteresowała się wynikami rankingu TC Candler, w którym Jeon Jungkook z południowokoreańskiego zespołu BTS został okrzyknięty "najprzystojniejszym mężczyzną na świecie". W tym celu stacja przygotowała sondę uliczną, w ramach której Polacy mieli wypowiadać się na temat obecnie panujących kanonów urody i definicji piękna. Reporter TVN przepytywał przypadkowo napotkanych przechodniów pokazując zdjęcie nie Jungkooka, ale jego kolegi z zespołu (J-Hope). "Facet to musi być facet, a kobieta - kobieta! A tutaj nie wiadomo, jak to jest" - mówiła jedna z mieszkanek Warszawy. "Na całej Ziemi? Kolczyk... Tak, kolczyk. W uchu noszą kolczyki. Tak, moja krowa też ma kolczyk" - mogli usłyszeć widzowie TVN.Także prowadzący program postanowili skomentować wyniki rankingu parskając śmiechem. "Nic nam to nazwisko nie mówi. Twarz, powiedziałabym, niespecjalnie bardzo męska, prawda?" - mówiła Anna Kalczyńska, "Chłopięca zdecydowanie, niemal dziecięca i mnóstwo kolczyków. Grzywka na pewno nie robi go najprzystojniejszym człowiekiem" - dodał Andrzej Sołtysik. "Tym bardziej, że włosy zakładam, że farbowane " - dodała rozbawiona Kalczyńska.Po emisji materiału w mediach społecznościowych zawrzało. Widzowie zarzucili dziennikarzom telewizji TVN brak profesjonalizmu, rasizm oraz ksenofobię. Wypominając, że stacja walcząca o tolerancje nie powinna tolerować takich zachowań swoich dziennikarzy. Na Twitterze powstał hashtag #dziendobrytvnisoverparty, który szybko zyskał popularność. Dzięki fanom zespołu BTS z Polski zachowaniem dziennikarzy zainteresowały się także światowe media, w tym m.in. popularny z wiadomościami na temat k-popu światowy serwis Koreaboo.comW środę Grupa TVN przesłała do mediów oświadczenie: