Brexit w RMF FM. Brytyjska playlista, specjalne programy i utwór pożegnalny

Łukasz Szewczyk

W piątek (31 stycznia 2020 roku) tematem przewodnim na antenie RMF FM będzie Brexit. Stacja przygotowała specjalną ramówkę.

W "Faktach" RMF FM wydarzenia związane z Brexitem relacjonować będą Bogdan Frymorgen, wieloletni korespondent RMF FM z Londynu oraz Anna Kropaczek, wysłanniczka specjalna.Przez cały piątek reporterzy odwiedzą wiele miejsc ważnych nie tylko dla Brytyjczyków, ale także dla Polaków, Niemców czy Francuzów. Specjalne relacje nadawane będą sprzed siedziby premiera Wielkiej Brytanii przy Downing Street, gdzie zrodził się pomysł referendum dotyczącego Brexitu, ze znanego Baru Polskiego w dzielnicy Holborn czy z Trafalgar Square - miejsca wielu spotkań, zgromadzeń i protestów. Nie zabraknie wizyty w Muzeum Jamesa Bonda, w artystycznym sercu Londynu czyli w Covent Garden i w Greenwich na południowym brzegu Tamizy.Na antenie pojawią się wywiady z Polakami, którzy w Wielkiej Brytanii prowadzą sklepy, puby czy firmy. O konsekwencjach Brexitu opowiedzą słuchaczom RMF FM m.in. Martin Wheatley - wiceprezes giełdy Londyńskiej, Basia Drozdowicz - szefowa biura pomocy obywatelom Unii Europejskiej ze wschodu, Kuba Krupa - dziennikarz piszący dla Guardiana i Observera, Michał Garapich - pisarz i antropolog oraz Roch Dunin - ekonomista z London School of Economics.31 stycznia 2020 roku playlistę RMF FM, ułożoną pod hasłem "co nam dali Brytyjczycy" w całości wypełnioną brytyjskie przeboje. Radio przypomni miedzy innymi hity The Beatles, Depeche Mode, Sugababes, Elton John, Spice Girls, Limahl, Rolling Stones, Bananarama, Kim Wilde.Z piątku na sobotę nadane zostanie specjalne brexitowe wydanie "Faktów" o północy. Tu ż po nich zabrzmi specjalny utwór pożegnalny wybrany przez słuchaczy RMF FM.