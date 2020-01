"Kobiety rządzą światem". Specjalne wydanie Wysokich Obcasów, prenumerata cyfrowej Wyborczej w prezencie

Łukasz Szewczyk

W magazynie "Kobiety rządzą światem", specjalnym wydaniu "Wysokich Obcasów", redakcja prezentuje sylwetki 23 kobiet - polityczek, aktywistek, artystek, naukowczyń i sportowczyń, które poprzez swoje działania i postawy zmieniają świat.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, noblistka Olga Tokarczuk, piłkarka Megan Rapinoe, fizyczka Sabrina Gonzalez Pasterski - m.in. to one w 2019 r. wychodziły przed szereg, by pokonywać stereotypy, walczyć o równość płci czy aktywizować wszystkich do działań proekologicznych.Liderki, wizjonerki, ikony. Bohaterkami magazynu "Kobiety rządzą światem" są kobiety, które swoją pracą i działalnością zmieniają i kreują rzeczywistość. Są wszędzie - w polityce, sporcie, nauce, kulturze, sztuce, religii. Wszystkie cechuje odwaga i silna osobowość, dzięki którym walczą o prawa mniejszości, przyrodę, lepszą przyszłość; pokonują stereotypy i kompleksy, udowadniając, że nie ma rzeczy niemożliwych.- mówi Sabrina Gonzalez Pasterski, fizyczka zwana "kardashianką świata nauki" i zarazem następczynią Alberta Einsteina. Jej imponującą karierę analizuje Sylwia Czubkowska.Urodziła siedmioro dzieci, studiowała medycynę, dowodziła dziewiątą armią świata. A teraz jako pierwsza kobieta w historii stanęła na czele Komisji Europejskiej - o Ursuli von der Leyen opowiada Adriana Rozwadowska.- Chcę, żebyście zachowywali się tak, jakby nasz dom płonął. Ponieważ tak właśnie jest - o Grecie Thunberg, 17-latce, która od miesięcy zwraca uwagę całego świata na grożącą nam katastrofę klimatyczną i apeluje do politycznych liderów o podjęcie konkretnych działań, pisze Katarzyna Seiler.Nie zabraknie również rozmowy Michała Nogasia z Olgą Tokarczuk, laureatką Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018. Pisarka opowiada w niej o wyróżnieniu, procesie twórczym i książkach, do których lubi wracać.Oprócz tego w magazynie będzie można przeczytać m.in. o wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, która rzuciła wyzwanie cyfrowym gigantom jak Facebook czy Google; prezydentce Słowacji Zuzanie Czaputovej, nowej sile politycznej tego kraju; najmłodszej pełnoetatowej brokerce z Wall Street Lauren Simmons, której historia z pewnością zostanie kiedyś sfilmowana; Sannie Marin, premierce Finlandii i jednocześnie najmłodszej szefowej rządu na świecie; wielebnej Dhammanandzie - mniszce-feministce; projektantce Stelli McCartney i jej próbach łączenia mody z ekologią, czy o karierach aktorek - Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Phoebe Mary Waller-Bridge i Emmy Watson.W wydaniu opisane zostały również historie kobiet ze świata sportu: sędzi piłki nożnej w ekstraklasie Stéphanie Frappart i Megan Rapinoe, gwiazdy Mistrzostw Świata w piłce nożnej.Magazyn "Kobiety rządzą światem" w objętości 124 stron jest dostępny w punktach sprzedaży prasy od czwartku, 30 stycznia 2020 roku w cenie 14,99 zł. Wraz z nim czytelnicy otrzymają bezpłatny dostęp do prenumeraty cyfrowej "Gazety Wyborczej" na dwa miesiące.Numer wspiera autopromocja na łamach dziennika. Działania przygotował i zaplanował zespół promocji "Gazety Wyborczej".