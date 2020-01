Dramatyczne piątki w lutym na TNT

Łukasz Szewczyk

Filmy prezentowane na antenie TNT w ramach cyklu "Dramatyczne piątki" nikogo nie pozostawią obojętnym. Wybrane dramaty dają do myślenia, opowiadają nie zawsze łatwe, choć wartościowe historie.

"Duża ryba" / Fot. 2003 SONY PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED

Filmy w ramach cyklu "Dramatyczne piątki" zostały dobrane tak, by wzbudzać wśród widzów pełen wachlarz mocnych emocji. Zmowa milczenia podczas tajemniczego procesu sądowego, miłość u schyłku wojny, bokserskie walki mające na celu pomszczenie przyjaciela czy wzruszająca opowieść o życiu umierającego mężczyzny. Wszystkie te historie zostawiają trwały ślad w odbiorcach i zdecydowanie dają do myślenia.Pierwsza propozycja to trzymający w napięciu thriller sądowy.opowiadają o dwóch żołnierzach posądzonych o zabójstwo kolegi z jednostki. Dochodzenie prowadzi podporucznik Jo Galloway (Demi Moore). Oskarżeni są reprezentowani przez prawnika marynarki wojennej, który nigdy wcześniej nie był nawet na sali sądowej - Daniela Kaffee (Tom Cruise). Akcja nabiera tempa, gdy bohaterowie padają ofiarą tajemniczej zmowy milczenia.Drugi z poruszających, piątkowych filmów to klasyka filmowego dramatu z wielkim uczuciem w tle.rozgrywa się pod koniec II Wojny Światowej. Ranny pilot (Ralph Fiennes) trafia do polowego szpitala. Opiekuje się nim pielęgniarka o imieniu Hana (Juliette Binoche). Z ich rozmów stopniowo wyłania się przeszłość głównego bohatera i historia jego wielkiej miłości.Trzecia prezentowana na antenie TNT produkcja to kolejna część przygód kultowego boksera. WBalboa (Sylvester Stallone) asystuje podczas walki swojemu przyjacielowi, który ostatecznie traci w starciu życie. Główny bohater obwinia się o jego śmierć i decyduje się wyjechać do ZSRR, by pomścić stratę.Ostatni piątek to ekranizacja powieści Daniela Wallace'a -. Widzowie spędzą ten wieczór z wzruszającą historią Willa, który powraca do rodzinnego domu, by zająć się umierającym na nowotwór ojcem. Młody człowiek słucha opowiadań o jego niesamowitych przygodach, które przypominają barwne baśnie. Na ich podstawie próbuje stworzyć biografię swojego rodzica.Emisja piątki lutego 2020 roku o godzinie 21.00.