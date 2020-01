Szlagier Bundesligi, hity w Serie A z udziałem Polaków - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS obejrzą szlagier Bundesligi, w którym prowadzące w tabeli RB Lipsk podejmie trzecią Borussię Mönchengladbach. W lidze włoskiej hitami będą spotkania Juventus FC - ACF Fiorentina i UC Sampdoria - SSC Napoli, w których kibice zobaczą w sumie aż sześciu Polaków. Stacja pokaże również ważny mecz ligi hiszpańskiej FC Barcelona - Levante UD.

Serie A w Eleven Sports / Fot. Eleven Sports / Getty Images

Świetnie spisujące się w tym sezonie RB Lipsk i Borussia Mönchengladbach na poważnie włączyły się do walki o mistrzostwo Niemiec. Stawką ich starcia będzie fotel lidera Bundesligi, bo ekipa z Lipska zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, a Borussia ma tylko dwa punkty straty i może ją wyprzedzić. Na Red Bull Arena szczególnie ciekawie zapowiada się konfrontacja skutecznej ofensywy gospodarzy z Timo Wernerem na czele, z najlepszą defensywą w lidze, której filarem jest bramkarz Yann Sommer. Co ciekawe, drużyna z Mönchengladbach jeszcze nigdy nie wygrała meczu z RB Lipsk. Czy ta seria zostanie przerwana w najbliższym spotkaniu?O pozycję lidera będzie walczyć także znajdujący się w znakomitej formie Bayern Monachium, który zmierzy się z 1. FSV Mainz 05. Zespółna początku rundy rewanżowej odniósł dwa zwycięstwa i zdobył 9 bramek nie tracąc ani jednej. Na Opel Arena Bawarczycy postarają się o szóstą wygraną z rzędu z Mainz. Z kolei dla "Lewego" to spotkanie jest okazją na poprawienie imponującej liczby 15 goli strzelonych temu rywalowi. Czy Polak znów zachwyci kibiców?W najważniejszym meczu 22. kolejki ligi włoskiej Juventus FC podejmie ACF Fiorentinę. W bramce Juve stanie, a między słupkami Violi. Ten drugi w poprzedni weekend został okrzyknięty bohaterem Florencji po tym, jak w spotkaniu z Genoą CFC popisał się kilkoma fantastycznymi interwencjami i obronił rzut karny. Dzięki niemu drużyna wywalczyła cenny remis 0:0. Tym razem czeka go jeszcze większe wyzwanie, bo spróbują go pokonać takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo czy Gonzalo Higuaín. Z kolei Szczęsny ma szansę na szóste czyste konto w obecnym sezonie. Jego nękać będą głównie Federico Chiesa i Patrick Cutrone, wielkie nadzieje włoskiego futbolu.Do polskiego starcia dojdzie także na Stadio Luigi Ferraris, gdzie UC Sampdoria zmierzy się z SSC Napoli. Po stronie gospodarzy będzie można zobaczyć, a w barwach gości. Ten drugi duet przystąpi do rywalizacji podbudowany ubiegłotygodniową wygraną Napoli z Juventusem 2:1. Zieliński zdobył wówczas bramkę i został uznany za jednego z najlepszych zawodników meczu.Broniąca mistrzostwa Hiszpanii FC Barcelona w weekend postara się odzyskać prowadzenie w tabeli LaLiga Santander. Jej rywalem będzie Levante UD, z którym jesienią sensacyjnie przegrała 1:3. W rewanżu Leo Messi i spółka nie mogą sobie pozwolić na kolejny słaby występ, bo dystans do znajdującego się przed nią Realu Madryt może wzrosnąć nawet do sześciu punktów. Defensywa Barçy musi zwrócić szczególną uwagę na Rogera Martiego, jednego z czołowych strzelców obecnych rozgrywek.W innym ciekawym meczu niepokonany od dwóch miesięcy Athletic Club podejmie rewelacyjne w tym sezonie Getafe CF. Zapowiada się zacięte starcie, bo aż cztery z ostatnich pięciu spotkań tych drużyn zakończyły się remisami. Tym razem podział punktów nikogo nie zadowoli, bo zespół z Bilbao w przypadku wygranej może awansować do strefy pucharowej, a Getafe dzięki zwycięstwu ma szansę znaleźć się na podium ligowej tabeli.Jeśli Hull City Kamila Grosickiego chce włączyć się do gry o awans do Premier League, to musi zacząć wygrywać z drużynami czołówki Sky Bet Championship. Taka okazja nadarzy się w weekend w meczu z piątym w tabeli Brentford City. O zwycięstwo nie będzie łatwo, bo rywal prezentuje się ostatnio bardzo dobrze na wyjazdach. Na KCOM Stadium kibice mogą spodziewać się wielu goli, ponieważ na boisku pojawią się czołowi snajperzy obecnych rozgrywek - Jarrod Bowen w zespole gospodarzy i Ollie Watkins w ekipie z Brentfordu. Ten pierwszy zdobył 16 bramek, a drugi ma na koncie dwa trafienia więcej. O kolejne gole postara się także Grosicki, który w poprzedni weekend wpisał się na listę strzelców w spotkaniu Pucharu Anglii z Chelsea FC.Plan transmisji:Piątek (31 stycznia):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz ZielińskiSobota (1 lutego):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski•m12:55, LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniakstudio: Maciej Jermakow, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Mateusz Majak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Tomasz Zieliński• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak,studio: Maciej Jermakow, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (2 lutego):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski• 14:55Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Spoorts 3)komentarz: Michał Mitrut, Michał Świerżyński• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Maciej Jermakow, Maciej Kruk• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Maciej JarmakowPoniedziałek (3 lutego):• 20.00[ - magazyn (Eleven Sports 1)• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński