Polsat Sport przycina swoje gwiazdy w sieci. Tomasz Smokowski odchodzi. Kto następny?

Łukasz Szewczyk

Dziennikarze sportowi znani z telewizyjnych anten coraz chętniej angażują się w internetowe projekty. Dzięki temu docierają do nowych odbiorców, szczególnie młodych, którzy coraz rzadziej oglądają tzw. tradycyjną telewizję. To jednak nie podoba się szefom stacji TV.

Jak ustalił serwis SportoweFakty.pl , szef sportu w telewizji Polsat miał wydać swoim komentatorom zakaz prowadzenia zewnętrznych kanałów, m.in. na serwisie YouTube. I już widać pierwsze efekty., który zdecydował się na rozwój internetowego projektu o nazwie Kanał Sportowy. Obecnie prowadzone są rozmowy między stronami w sprawie zakończenia współpracy. Przypomnijmy, że Smokowski w Polsacie zadebiutował jesienią 2018 roku i był to jeden z najgłośniejszych transferów medialnych. Dziennikarz przechodził do Polsatu po 23 latach pracy w Canal+ (poprzedni nadawca także nie wydał zgodny na angażowanie się dziennikarza w internetowe projekty). Na antenie Polsatu komentował m.in. mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Pucharu Polski oraz polskiej 1 Ligi. Prowadził także studia meczowe.Telewizja Polsat na razie oficjalnie nie komentuje medialnych informacji dotyczących personalnych zmian w sportowej redakcji. Z kolei w internecie pojawiają się kolejne domysły. Widzowie zaniepokojeni są przyszłością Matusza Borka, najbardziej rozpoznawalnego dziennikarza sportowego z Polsatu, który także zaangażowany jest w Kanał Sportowy. Borek od stycznia do marca przebywa na urlopie i na chwilę obecną nie komentuje sprawy.- zapewnia w rozmowie z portalem Sport.pl. Jednak dociekliwi internauci zauważyli, że dziennikarz ze swojego konta na Twitterze usunął zdjęcie z logo Polsatu, a z profilowego opisu usunął "moderator Polsatu Sport".Dodatkowo Sport.pl podaje, że w najbliższym czasie z mediów zniknie Roman Kołtoń, który na YouTube tworzy swój kanał "Prawda futbolu". Przerwa spowodowana jest sprawami zdrowotnymi. Jednak, jak wynika z nieoficjalnych informacji, w najbliższym czasie mają zostać podjęte ustalenia czy i na jakich zasadach dziennikarz będzie mógł godzić współpracować z Polsatem.W redakcji Polsatu na razie pozostaną Jerzy Mielewski i Marcin Lepa. Jak podają SportoweFakty.pl, dziennikarze zdecydowali się oddać Polsatowi swój internetowy kanał "Prawda Siatki", który ma być kontynuowany w niezmienionej formule.