Od lutego nowa ramówka Superstacji. Więcej programów na żywo, nowe studio

Łukasz Szewczyk

Od poniedziałku (3 lutego 2020 roku) programy Superstacji będą nadawane na żywo od godziny 13:00. W ramówce zadebiutuje magazyn reporterski "SuperTemat".

Superstacja od 3 lutego 2020 roku wydłuża czas programów nadawanych na żywo z trzech do pięciu godzin. Premierowe audycje będą emitowane od godziny 13:00.Nowością w ramówce będzie codzienny programw którym prezentowane będą reportaże o krzywdzie ludzi, błędach urzędników, nadużyciach lokalnej władzy czy niezrozumiałych lub niesprawiedliwych werdyktach sądów. W studiu prowadząca program, Agnieszka Ludwisiak-Wypior, będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi - bohaterami przedstawianych historii. "SuperTemat" od poniedziałku do piątku na żywo o godzinie 17:00. Powtórki programu o 21:00.Z koleito przegląd materiałów o charakterze interwencyjnym oraz konsumenckim, w którym zobaczymy reportaże przygotowywane przez zespół Superstacji a także materiały znane z programów interwencyjnych Polsat News. Prezentowane przypadki będą omawiane z gośćmi w studiu. Program prowadzą m.in. Sylwia Madejska i Weronika Korol. Premiery od poniedziałku do piątku o 15:00. Powtórki o 19:00.Kolejna propozycja to magazynprowadzony przez Paulinę Koziejowską, w którym na widzów rozmowy z najpopularniejszymi polskimi gwiazdami oraz komentatorami życia towarzyskiego. Premiery od poniedziałku do piątku o 14:00, powtórki programu o godzinie 22:00.W ramówce Superstacji również serwis informacyjnyna żywo o godzinie 13:00 i 16:00, a także przegląd najciekawszych plotek ze świata showbiznesu w programieo godzinie 13:30 i 16:30. Oprócz tego w każdej godzinie: prognoza pogody z uwzględnieniem informacji o czystości powietrza oraz "fastnews" czyli szybki przegląd najpopularniejszych filmików w Internecie.W piątek na widzów Superstacji czekaczyli przegląd najpopularniejszych przebojów muzyki tanecznej.W styczniu zespół Superstacji przeniósł się do siedziby Telewizji Polsat przy ulicy Ostrobramskiej 77. Stąd też, z nowoczesnego studia, nadawane są programy na żywo stacji. Studio zostało wyposażone w ściany wizyjne i posiada możliwości wykorzystania grafik 3D.