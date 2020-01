Możliwy debiut Piątka w Bundeslidze, derby Madrytu, Puchar Sześciu Narodów - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

Krzysztof Piątek w Herthcie Berlin, Jan Bednarek w Southampton - występy obu Polaków stoją pod znakiem zapytania, ale mimo to, jest na co czekać. Jaki będzie sportowy weekend w Canal+ Sport?

Krzysztof Piątek w Hertjcie Berlin / Fot. Canal+ Sport

Kibice angielskiejsą już niemal pewni, kto zostanie mistrzem w tym sezonie, ale 25. kolejka i tak przyciąga hitami. Sobotnie granie rozpoczną Leicester z Chelsea - drużyna ze stolicy Anglii goni piłkarzy Brendana Rodgersa i nie może pozwolić sobie na stratę punktów, bo Leicester odskoczy im aż na 11 punktów. Pomimo że "The Blues" pod wodzą Franka Lamparda lepiej radzą sobie na wyjeździe, zadanie nie będzie łatwe - "The Foxes" są w końcu trzecią najczęściej strzelającą ekipą na Wyspach. Transmisja z King Power Stadium w Canal+ Sport i Canal+ 4K.Od 15:55 w Canal+ Sport mecz lidera z dziewiątym w tabeli Southampton. "The Saints" - jak każdy inny zespół w tym sezonie czeka trudna przeprawa na Anfield. Święci w ostatnich meczach punktują, ale szanse na wygraną na terenie "The Reds" są bardzo małe.W niedzielę największy hit ligi angielskiej - Tottenham podejmie na własnym terenie Manchester City. Piłkarze z Londynu, jeśli marzą o europejskich pucharach, powinni wygrać z "The Citizens". "The Spurs" są na 6. miejscu w tabeli i mają tyle samo punktów, co Manchester United i Wolverhampton, którzy w tej kolejce walczą między sobą, więc jest okazja, aby odskoczyć w tabeli chociaż jednemu rywalowi w grze o fazę grupową Ligi Europy. Transmisja w Canal+ Sport.Spotkanie Hertha Berlin - FC Schalke 04 to weekendowy hit, nie tylko z powodów piłkarskich, ale też z uwagi na głośny transfer Krzysztofa Piątka. Polak ma być solidnym wzmocnieniem ataku drużyny z Berlina, której do tej pory udało się trafić do bramki rywala jedynie 24 razy. Schalke w tym sezonie radzi sobie dużo lepiej, zajmując 6. pozycję w tabeli i nawet jeśli "Il Pistolero" zadebiutuje w piątkowym spotkaniu, wygrać nie będzie łatwo. Zespół z Gelsenkirchen cały czas walczy o wyższą pozycję w lidze, gwarantującą udział w fazie grupowej europejskich pucharów. Transmisja ze Stadionu Olimpijskiego w piątek w Canal+ Sport. W sobotę Canal+ Sport 2 zaprasza na mecz Borussia Dortmund - Union Berlin.W hicie hiszpańskiejderby Madrytu. Faworytem spotkania są "Królewscy", zajmujący pozycję lidera Primera Division. Atletico w ostatnich meczach raczej zawodzi i plasuje się dopiero na 5. pozycji. Podopieczni Zidane'a mają ostatnio dobrą passę i wiele wskazuje na to, że osłabiony atak drużyny Simeone nie poradzi sobie z lepiej dysponowanym rywalem zza miedzy.. W hitach weekendu niedzielne spotkanie Konferencji Zachodniej - Houston Rockets podejmue New Orleans Pelicans. James Harden spróbuje doprowadzić Rockets do zwycięstwa nad Pelikanami, w których szeregach niedawno zadebiutował Zion Williamson - numer 1. zeszłorocznego draftu, który zdążył już zachwycić kibiców m.in. w meczu ze Spurs.W weekend rozpocznie się dwudziesta pierwsza edycja. Tradycyjnie w turnieju wezmą udział reprezentacje Anglii, Francji, Irlandii, Szkocji, Walii i Włoch. Przed rokiem turniej wygrała reprezentacja Walii, która zanotowała komplet zwycięstw. Najwięcej punktów zdobył angielski zawodnik, Owen Farrell. Czy Walijczycy obronią tytuł w tym roku?Piątek (31 stycznia):• 20.20 Bundesliga:(Canal+ Sport)komentarz: Edward Durda, Wojciech JagodaSobota (1 lutego):• 04:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Hubert Radke• 13:00 - 20:50(Canal+ Sport)prowadzący: Piotr Domagała; gość: Kamil Kosowski• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport / Canal+ 4K)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 15.10 Puchar Sześciu Narodów:(Canal+ Now)• 15:20 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Bartosz Gleń, Kazimierz Węgrzyn• 15:30 Studio przed derbami Madrytu (Canal+ / Canal+ 4K)prowadzący: Piotr Karpiński• 15:55 LaLiga:(Canal+ / Canal+ 4K)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 17.40 Puchar Sześciu Narodów:(Canal+ Sport 2)• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 18:25 LaLiga:(Canal+ Now)komentarz: Szymon Ratajczak, Leszek Orłowski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Wolski, Tomasz Lipiński• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Łopaciński, Szymon SzewczykNiedziela (2 lutego):• 02:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Waldemar Kijanowski• 11:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Gutka• 15.55 Puchar Sześciu Narodów:(Canal+ Sport 2)• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport / Canal+ 4K)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2 / nSport+)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 20:00 Houston Rockets - New Orleans Pelicans, CANAL+ SPORTkomentarz: Wojciech Michałowicz, Kamil Chanas