Stopklatka z Grupy Kino Polska TV wychodzi na plus

Łukasz Szewczyk

Spółka Stopklatka z Grupy Kino Polska TV, w całym 2019 r. wypracowała zysk netto w wysokości 0,9 mln zł wobec straty na poziomie 3,3 mln zł rok wcześniej. Przychody wzrosły o 9,5%, do poziomu 30 mln zł - wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę.

- mówi Bogusław Kisielewski, Prezes Kino Polska TV SA i Stopklatka SA.Stopklatka jest konsolidowana w wynikach Grupy Kino Polska TV od trzeciego kwartału 2018 roku. Włączenie tej spółki w struktury Grupy pozwoliło na wypracowanie oszczędności w obszarze zakupu treści, ale również w zakresie kosztów wynagrodzeń i działań marketingowych.Jednocześnie w całym 2019 r. Stopklatka notowała wyraźny wzrost przychodów reklamowych, co jest rezultatem bardziej efektywnego wykorzystania treści programowych. To zaś przekłada się na wyższy udział kanału Stopklatka w oglądalności widowni komercyjnej, który wyniósł 0,96% w 2019 r., w porównaniu do 0,91% w 2018 r. (SHR%, All 16-49). Wzrost przychodów jest także efektem zwiększenia sprzedaży z akcji specjalnych i sponsoringu.Przypomnijmy, że spółka Stopklatka jest nadawcą kanału filmowo-serialowego Stopklatka. Kanał prezentuje szeroki wybór kina światowego i polskiego: od hollywoodzkich hitów, przez filmy nagradzane na festiwalach, aż po klasykę kina akcji. Na antenie znaleźć można również uznane seriale oraz stałe pasma dokumentalne. Od trzeciego kwartału 2018 roku spółka wchodzi w skład Grupy Kino Polska TV, która kontroluje 99,62% udziałów Stopklatki.