"Kraina cudów", "Nieposłuszni", "Przepraszam, że przeszkadzam" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Kraina cudów", "Nieposłuszni", "Przepraszam, że przeszkadzam"

W piątek na antenie Canal+(31 stycznia). Adelaide postanowiła spędzić wakacje wspólnie z mężem i dziećmi w swoim starym, rodzinnym domku. Kiedy rodzina przyjeżdża do Kalifornii od razu zaczynają korzystać z kalifornijskiego słońca, szerokiej plaży i spotkań z przyjaciółmi. Jednak Adelaide czuje, jakby za chwilę coś złego miało przydarzyć się jej rodzinie. Paranoja, w której znalazła się kobieta, rośnie z każdą chwilą. Kiedy wieczorem wracają do domu, rodzina odkrywa cztery sylwetki stojące na podjeździe - sobowtórów ich rodziny.W sobotę premiera filmu(1 lutego). Nad Cincinnati przypłynął prąd niezwykle zimnego, arktycznego powietrza. Bezdomni, którzy błąkają się po ulicach bez żadnego schronienia zaczynają umierać z powodu wychłodzenia. Dbają o nich lokalni bibliotekarze, którzy jako jedni z nielicznych troszczą się o ich losy. Kiedy zapowiadane są ekstremalne mrozy, aby przetrwać, bezdomni postanawiają przejąć bibliotekę i zamienić ją w schronisko. To co zaczyna się jako akt obywatelskiego nieposłuszeństwa, ewoluuje w ostry spór z policją. Film "Nieposłuszni" porusza problematykę bezdomności oraz chorób psychicznych.W niedzielę(2 lutego). W alternatywnej wersji miasta Oakland Cassius Green dostaje pracę na stanowisku telemarketera. Jego wypłata jest zależna od prowizji za ilość sprzedanych rzeczy, jednak praca ta nie jest tak łatwa, jak mogłoby się to wydawać. Wychowany w czarnoskórym sąsiedztwie musi sprzedawać swoje produkty głównie białym. Kolega z biurka obok doradza mu używanie swojego "białego głosu" podczas rozmowy z klientami. Ta rada zmienia wszystko, a Cassius Green odkrywa w sobie prawdziwy talent do sprzedaży nawet najbardziej absurdalnych produktów. Niedługo później zwabiony wizją lepszych zarobków przyjmuje awans, który odbije się na jego relacjach z dziewczyną oraz kolegami.Niedzielną Megapremierą będzie film(2 lutego). June jest urodzoną optymistką, dla której każdy dzień jest nową przygodą. Pewnego dnia dziewczynka o niezwykle rozwiniętej wyobraźni odkrywa ukryte w lesie wesołe miasteczko, które pełne jest niezwykłych atrakcji i mówiących zwierząt. Kiedy jednak niespodziewanie nadchodzą kłopoty, June i grupa jej nowych przyjaciół wyruszają w niezapomnianą podróż, aby uratować park.Pełna przygód i dobrego humoru animacja, którą pokocha cała rodzina. Obraz wyreżyserowany przez debiutanta Dylana Browna zapewnia dużą dawkę pozytywnej energii dla małych i dużych. Swoich głosów bohaterom w polskiej wersji językowej użyczyli m.in. Aleksandra Kowalicka, Michał Piela, Jarosław Boberek oraz Waldemar Barwiński.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(1 lutego). Guillaume (Théodore Pellerin) jest szesnastolatkiem, który mieszka w szkole z internatem. Jest jednym z popularniejszych osób w klasie. W pewnym momencie chłopak powoli zaczyna zdawać sobie sprawę, że jest coraz bardziej zafascynowany swoim najlepszym przyjacielem. Jego starsza siostra - Charlotte (Noée Abita) - uzmysławia sobie, że źle ulokowała swoje uczucia, kiedy jej chłopak zaczyna przebąkiwać o chęci zmiany ich relacji na otwarty związek. Natomiast dwunastoletni Félix (Édouard Tremblay-Grenier) zakochuje się w swojej rówieśniczce Beatrice (Émilie Bierre) podczas wakacyjnego obozu.Kanadyjski melodramat o pierwszych porywach serca. Bohaterami filmu Philippe'a Lesage'a (Les démons) jest trójka młodych ludzi przeżywających swoją pierwszą miłość. Każde z nich, targane hormonami, próbuje odnaleźć się w swoich uczuciach i emocjach.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(2 lutego). Bombaj, wieczór 26 listopada 2008 roku. Islamscy terroryści napadają na tętniący życiem i niezwykle popularny hotel Taj Mahal Palace. Ponad tysiąc gości i pracowników hotelu zostaje uwięzionych w wielopiętrowym labiryncie. Szef kuchni Hemant Oberoi (Anupam Kher) oraz kelner (Dev Patel) decydują się zaryzykować życie, aby pomóc innym. Natomiast David (Armie Hammer) i Zahra (Nazanin Boniadi) zrobią wszystko, by ochronić swoje nowo narodzone dziecko...Oparta na faktach opowieść o napadzie terrorystycznym sprzed dekady, który miał miejsce w ekskluzywnym indyjskim hotelu i wstrząsnął całym światem.Natomiast w Cinemax2(2 lutego). Elias (Mahdi Belemlih) urodził i wychował się w małej marokańskiej wiosce o nazwie Tazzeka, a dzięki babci odkrył sekret smaku tradycyjnej kuchni. Wiele lat później spotkanie z topowym paryskim kucharzem skłania go do opuszczenia ojczyzny i spróbowania swoich szans we Francji. Jego początki nie są łatwe. Jako nielegalny imigrant zmaga się z licznymi problemami. Jednak dzięki przyjaźni z Souleymane'em (Adama Diop) chłopak na nowo odkrywa swoją kucharską pasję.Inspirujący komediodramat pokazujący niestrudzoną pogoń za marzeniami utalentowanego kucharza z Maroka. Przybywający do Paryża chłopak musi zmierzyć się z licznymi przeciwnościami losu, aby w końcu zawalczyć o siebie.