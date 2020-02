Nagrody BAFTA 2020: Najlepszym filmem "1917"

Łukasz Szewczyk

Rozdano brytyjskie nagrody filmowe BAFTA.

Laureaci BAFTA 2020:

Tuż przed rozdanie amerykańskich Oskarów, swoje nagrody przyznała Brytyjska Akademia Filmowa. Najwięcej statuetka zdobył dramat wojenny "1917", w tym za najlepszy film, film brytyjski i reżyserię.Film "1917" to wojenne widowisko, które przybliża nam dramatyczne losy żołnierzy na froncie jednej z najbardziej tragicznych wojen w dziejach świata. Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Perry, u schyłku Pierwszej Wojny Światowej otrzymują ogromnie ryzykowną misję, od której powodzenia zależy życie ich towarzyszy. Muszą przedrzeć się za linię wroga i przekazać rozkaz odwołujący atak, który w świetle nowych informacji nie ma najmniejszych szans powodzenia. Jeśli nie uda się wypełnić misji, niechybna śmierć czeka ponad 1600 żołnierzy, a wśród nich brata Schofielda."1917""1917"Sam Mendes ("1917")("Przynęta")Renée Zellweger - ("Judy")Joaquin Phoenix - ("Joker")Laura Dern - ("Historia małżeńska")Brad Pitt ("Pewnego razu w... Hollywood")Bong Joon-ho, Han Jin Won ("Parasite")Taika Waititi ("Jojo Rabbit")"Parasite""Klaus""For Sama"Shayna Markowitz - "Joker"Roger Deakins - "1917")Hildur Guðnadóttir - "Joker"Michael McCusker i Andrew Buckland ("Le Mans '66")Dennis Gassner i Lee Sandales ("1917")Jacqueline Durran ("Małe kobietki")Vivian Baker ("Gorący temat")Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor i Stuart Wilson ("1917")Greg Butler, Guillaume Rocheron i Dominic Tuohy ("1917")"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)""Grandad was a romantic"Andy SerkisKathleen KennedyMichael Ward ("Blue Story")