Drugi sezon serialu "Genialna przyjaciółka" od lutego w HBO GO, w marcu na antenie HBO

Łukasz Szewczyk

Serial produkcji HBO oraz RAI Fiction "Genialna przyjaciółka" w reżyserii Saverio Costanzo wraca z kolejnym sezonem opartym na drugiej książce bestsellerowego cyklu Eleny Ferrante.

"Genialna przyjaciółka 2" w HBO i HBO GO / Fot. HBO

Drugi sezon serialu "Genialna przyjaciółka" to adaptacja drugiego tomu powieści z bestselerowego cyklu czterech książek Eleny Ferrante. Produkcję reżyseruje Saverio Costanzo, który odpowiada za sześć odcinków oraz Alice Rohrwacher, która wyreżyserowała dwa odcinki.Akcja drugiego sezonu serialu Genialna przyjaciółka rozpoczyna się w momencie, w którym zakończył się poprzedni sezon. Lila i Elena mają po 16 lat i uważają, że w ich życiu nic się nie dzieje. Lila jest świeżo po ślubie, ale ma wrażenie, że po przyjęciu nazwiska męża zatraciła siebie. Elena jest wzorową uczennicą, ale podczas wesela przyjaciółki uświadamia sobie, że nie jest szczęśliwa wśród ludzi ze swojego środowiska, ani w nowym otoczeniu. Podczas wakacji na Ischii dziewczęta spotykają Nino Sarratore, który jako dziecko mieszkał w sąsiedztwie. Nino jest teraz doskonale zapowiadającym się studentem uniwersytetu. To przypadkowe spotkanie kładzie się cieniem na więzi łączącej Elenę z Lilą. Przyjaciółki oddalają się od siebie i każda z nich zaczyna żyć we własnym świecie. Lila wykazuje się doskonałym wyczuciem i otwiera w centrum Neapolu elegancki salon obuwniczy, którego właścicielami jest wpływowa rodzina Solarów. Elena pilnie się uczy, żeby wyrwać się z okolicy, jedzie na studia na uniwersytet w Pisie. Wydarzenia przedstawione w nowych odcinkach serialu Genialna przyjaciółka są zapisem dalszych losów głównych bohaterek w burzliwym okresie ich młodości, ich wspólnych rozmów i rozłąki, oraz ponownych spotkań.Drugi sezon serialu to produkcja Apartment-Wildside-Fandango. Za jej wyprodukowanie odpowiadają: Lorenzo Mieli i Mario Gianani z ramienia The Apartment and Wildside, spółki należącej do Fremantle, Domenico Procacci z ramienia Fandango, we współpracy z Rai Fiction i HBO Entertainment, przy udziale koproducenckim spółek Mowe oraz Umedia. Za fabułę oraz scenariusze odpowiadają Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci oraz Saverio Costanzo. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Paolo Sorrentino i Jennifer Schuur. Światowym dystrybutorem jest Fremantle we współpracy z Rai Com.W obsadzie drugiego sezonu serialu "Genialna przyjaciółka" znalazło się 125 aktorów pierwszo i drugoplanowych, na planie produkcji pracowało również blisko 8500 dorosłych statystów, 860 dziecięcych oraz 118 zwierząt. Plany przedmieść, które stały się tłem serialu, zostały zbudowane na terenie około 26 tys. metrów kwadratowych, z czego 6 tys. metrów kwadratowych zostało przeznaczonych na budowę 26 nowych budynków mieszkalnych.Premiera drugiego sezonu serialu "Genialna przyjaciółka" (My Brilliant Friend) odbędzie się 11 lutego 2020 rokuw HBO GO. Tego dnia do serwisu dodane zostaną dwa pierwsze odcinki serialu. Kolejne odcinki dodawane będą co tydzień po dwa. Emisja w HBO zaplanowana została od 24 marca. Drugi sezon będzie liczył 8 odcinków.