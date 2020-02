Hity Pucharu Niemiec na żywo w Eurosporcie. Piątek i Lewandowski w akcji.

Łukasz Szewczyk

We wtorek i środę (4 i 5 lutego 2020 roku) rozegrane zostaną mecze 1/8 finału Pucharu Niemiec. O awans do ćwierćfinału zagrają m.in. Hertha Berlin, w której wystąpić może Krzysztof Piątek, a także Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego. Oba spotkania transmitowane będą na antenach Eurosportu.

Plan transmisji meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Krzysztof Piątek, nowy napastnik Herthy Berlin zadebiutował w niemieckim klubie w weekend w spotkaniu z Schalke 04. Polak wszedł na boisko z ławki w zakończonym bezbramkowym remisem meczu z zespołem z Gelsenkirchen. Oba kluby bardzo szybko będą miały okazję do rewanżu - już we wtorek o 20:30 zmierzą się w 1/8 finału Niemiec. Czy Piątek zdobędzie premierową bramkę w Niemczech? Transmisja na żywo tylko w Eurosporcie 2.Wcześniej stacja pokaże mecz Eintrachtu Frankfurt z RB Lipsk, czyli jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa w tegorocznej edycji Pucharu Niemiec. Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna imponuje ofensywną grą, w czym wielka zasługa Timo Wernera. Niemiecki napastnik od początku sezonu jest w znakomitej dyspozycji - w lidze strzelił już 20 goli! Pod tym względem lepszy od niego jest tylko Robert Lewandowski z Bayernu Monachium. Zespół z Bawarii o ćwierćfinał Pucharu Niemiec będzie rywalizował z TSG Hoffenheim. Spotkanie rozegrane zostanie w środę, a jego transmisja rozpocznie się o 20:35 w Eurosporcie 1.Wtorek (4 lutego):• godz. 18:25:(Eurosport 2 i Eurosport Player)• godz. 18:30: 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf (Eurosport Player)• godz. 20:30:(Eurosport 2 i Eurosport Player)• godz. 20:45: SV Werder Brema - Borussia Dortmund (Eurosport Player)Środa (5 lutego):• godz. 18:30: Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart (Eurosport Player)• godz. 18:30: SC Verl - Union Berlin (Eurosport Player)• godz. 20:35:(Eurosport 1 i Eurosport Player)• godz. 20:45: 1. FC Saarbruecken - Karlsruher SC (Eurosport Player)