Grupa Polsat pozyska 1 miliard złotych na inwestycje o charakterze proekologicznym

Łukasz Szewczyk

Cyfrowy Polsat wyemituje pierwsze w Polsce zielone obligacje korporacyjne w złotówkach, z których środki w wysokości 1 miliarda złotych zostaną przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych

- mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowy Polsacie S.A. i Polkomtelu Sp. z o.o. -- dodaje.- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu w Cyfrowym Polsacie S.A. i Polkomtelu Sp. z o.o.Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych m.in. na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy w obszarze efektywności energetycznej, a w szczególności:• Zastąpienie starych, energochłonnych rozwiązań technologii 2 i 3G nowoczesną technologią 4G LTE, która ma potencjał do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w sieci w relacji do ilości transferowanych danych.• Modernizację i zastąpienie przestarzałych elementów infrastruktury stacjonarnej, jak np. technologii miedzianej przez światłowodową, co pozwala na szybszą transmisję danych na dłuższych dystansach, wymaga mniej prac utrzymaniowych i pozwala na zmniejszenie zużycia energii.• Inwestycje w energooszczędne rozwiązania wspierające jak np.: systemy chłodzące, inteligentne oświetlenie, optymalizację magazynowania energii, wirtualne serwery, systemy uczące się i sztuczną inteligencję.Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł. Planowany dzień emisji obligacji to 14 lutego 2020 roku. Obligacje będą podlegały wykupowi po 7 latach, a planowanym dniem wykupu jest 12 lutego 2027 r. Obligacje mogą być wykupione wcześniej. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 165 bps. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku.Wyemitowane przez Cyfrowy Polsat obligacje korporacyjne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.