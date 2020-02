Sekielscy, Tęczowy Białystok i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wśród nominowanych do Nagrody Radia TOK FM

Łukasz Szewczyk

Ogłoszono finalistów 10. edycji Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk przyznawanej za wyjątkowy wpływ na rzeczywistość. Laureata poznamy 7 kwietnia 2020 roku.

Zespół Radia TOK FM w redakcyjnym głosowaniu wybrał tegorocznych finalistów 10. edycji swojej nagrody spośród kandydatów wskazanych przez słuchaczy i gości TOK FM.W tym gronie znaleźli się:• Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka poznańskiego ZOO. "Za poświecenie, empatię, hart ducha i wytrwałość́. Pokazała nam, że w sprawach beznadziejnych trzeba walczyć́ i można odnieść́ zwycięstwo. Zawstydziła wszystkich swoją determinacją w walce o prawa tych, którzy nie mają głosu i żadnych praw. Umiała przekuć́ dramat dziewięciu tygrysów w strategię na przyszłość́ w obronie kolejnych ofiar ludzkiej zachłanności i pogardy dla uczuć́ innych istot. Za ratowanie umęczonych tygrysów, odwagę̨, serce dla zwierząt tak bardzo skrzywdzonych przez ludzi. Za wpływ na świadomość́ społeczną dotyczącą przemocy wobec zwierząt cyrkowych oraz nielegalnego przemytu dzikich stworzeń́, a także za zjednoczenie ogromnej grupy ludzi w walce o lepszą przyszłość́ dla żywych istot. Za wyjątkowo etyczną, wrażliwą̨, nowoczesną i pionierską postawę̨ w świecie ciągle zbyt tradycyjnie pojmowanych ogrodów zoologicznych" - można przeczytać w nominacji.• Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - doceniony za "mobilizowanie młodych ludzi do aktywizmu na rzecz ochrony klimatu, uświadamianie zagrożenia dla świata, jakim jest katastrofa klimatyczna, zachęcanie klasy politycznej do podejmowania działań́ zmierzających do jak najszybszej, radykalnej redukcji gazów cieplarnianych i organizowanie w wielu miastach Polski demonstracji wzorowanych na działaniach szwedzkiej młodej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg protestującej co piątek pod szwedzkim parlamentem. Za działania wychodzącego ponad interesy narodów, partii czy jakiejkolwiek organizacji jak przejaw globalizacji i współdziałania zupełnie nowych pokoleń́".• Sędzia- nominowany "za odwagę̨, gdy rozum zawodzi", "za pozostanie człowiekiem honoru i pracę w zgodzie z Konstytucją RP. Za bezkompromisową obronę̨ praworządności z narażeniem własnej kariery zawodowej". "Potrafi iść́ wyprostowany wśród tych, którzy ugięli kolana" - wskazano w zgłoszeniu.autorzy (reżyser i producent) filmu dokumentalnego o przestępstwach seksualnych księży - "Tylko nie mów nikomu". Otrzymali nominację "za obnażenie mechanizmu zacierania śladów przestępstw katolickich duchownych i ukazanie ich bezczelnej bezkarności przykrytej pobłażaniem dla osób w podeszłym wieku. Za zmianę̨ postrzegania osób pokrzywdzonych przez księży-pedofilów. Ich problemy stały się̨ bardziej zrozumiałe, a wysiłek w mierzeniu się̨ z przeszłością̨ godny podziwu".- jak napisano w nominacji, "Organizatorzy Marszu Równości w Białymstoku pokazali, że w stolicy Podlasia żyją osoby LGBT, które wbrew terrorowi kościelno-prawicowej narracji chcą̨ być́ widoczne i z podniesionym czołem upominają̨ się̨ o własną godność́. Białystok to nie Warszawa. Pójście w tęczowym marszu, nie mówiąc o jego organizacji, wymagało wielkiej odwagi. Mimo potwornych ataków werbalnych i fizycznych, atmosfery pogromu podsycanej przez stronę̨ kościelną̨, polityków prawicy, środowiska kibicowskie oraz zwykłych bandytów, marsz się̨ odbył, a jego efektem była społeczna dyskusja o tym, czy można być́ przyzwoitym Polakiem, będąc biernym i obojętnym na rozmaite formy przemocy wobec swoich tęczowych rodaków".We wtorek, 7 kwietnia 2020 r. dowiemy się, kto zostanie laureatem 10. edycji Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk.Radio TOK FM wręcza swoją nagrodę od 2011 roku. Wśród laureatów Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk są m.in. Czarny Protest/Ogólnopolski Strajk Kobiet, płk Krzysztof Olkowicz, Robert Biedroń, Adam Bodnar wraz z Koalicją Organizacji Pozarządowych, Obrońcy Puszczy Białowieskiej. Ubiegłoroczne wyróżnienie trafiło do Inicjatywy Wolne Sądy.Patronką wyróżnienia jest Anna Laszuk, przedwcześnie zmarła dziennikarka Radia TOK FM, którą redakcja upamiętnia za jej odwagę w przełamywaniu stereotypów, zaangażowanie i pasję, z jaką podejmowała walkę o prawa człowieka, szczególnie prawa kobiet i mniejszości.